15 años sin respuestas sobre el tráfico en Pinares de San Antón ante la amenaza de construir 285 chalés

Los vecinos de Pinares de San Antón siguen, 15 años después, sin conocer los efectos que en el tráfico de su urbanización tendrán 285 chalés de lujo previstos en los terrenos vecinos de El Lagarillo, una promoción que, al no tener conexión directa con la autovía, deberá utilizar las calles de Pinares para las entradas y salidas.

Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José María Morente, y de Movilidad, José Cardador, han respondido a una pregunta del grupo municipal Con Málaga, que no cuentan con estudios sobre el asunto en ninguna de estas áreas municipales.

Como argumentó en su pregunta al Ayuntamiento la concejala de Con Málaga Toni Morillas, su grupo se interesó por las previsiones del tráfico, al conocer que, en 2010, y como informó este periódico, la Comunidad de Propietarios de Pinares de San Antón encargó un estudio, según el cual los 285 chalés de lujo incrementarían el tráfico en Pinares «1.426 veces con respecto a la situación actual», a través de calles como Lantana, Serranía de Ronda, Los Almendros y la avenida de San Isidro; en algunos casos de estrecho trazado e incapacitadas para absorber el tráfico de las obras de construcción.

La pregunta también recordaba que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha contestado a las alegaciones vecinales, una de las cuales era el estudio del tráfico de 2010, por lo que consideraba «imprescindible», que adoptara «un planteamiento claro, transparente y riguroso de planificación».

En este sentido, fuentes del grupo municipal Con Málaga indicaron ayer que la formación ha presentado «varias iniciativas sobre movilidad y urbanismo sobre este tema, ante la falta de una planificación real que contemple soluciones al aumento de desplazamientos en una red básica municipal, que ya está colapsada, en cuanto al tráfico y la movilidad».

Vista de Pinares de San Antón, al pie del Monte San Antón. / a.v.

Ante estos 15 años sin respuesta a una alegación vecinal, fuentes de Pinares ya hicieron hincapié, a comienzos de año en este periódico que, en todos los procedimientos sin un plazo especial, la administración está obligada a contestar en un máximo de seis meses.

Ayer, las mismas fuentes subrayaron a este periódico que el asunto de la movilidad en la futura urbanización de lujo es «un tema gravísimo», para el que se están barajando «soluciones antiguas o inviables».

Actualizar el documento

En enero de este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo informó a este diario de que los promotores estaban «actualizando el documento que recibió la aprobación inicial, para adaptarlo a distinta normativa que ha sido modificada».

Además, detalló que, tras este paso, se aprobará de forma provisional el plan parcial y los interesados podrán «alegar antes o después de la aprobación provisional el contenido de este texto refundido, que modificará lo aprobado de forma inicial, ya que la normativa ha cambiado, sustancialmente, con el paso de los años».

Por tanto, indicaban estas fuentes, los vecinos tendrían que volver a alegar, si así lo estimaran.