Plaga de cucarachas en Portillo: "Casi tuvimos un accidente cuando un conductor notó que le subía por la pierna"

Los conductores de la empresa de autobuses Portillo, compañía encargada del transporte interurbano en la provincia de Málaga, llevan meses denunciando la presencia de una plaga de cucarachas en el interior de los autobuses. Los empleados aseguran que han informado de esta situación a la inspección de trabajadores, pero aún no han recibido respuesta, ni solución por parte de la empresa.

Conductor de la empresa

Raúl Carmona, conductor de la empresa y presidente de comité intercentro, explica la situación de los vehículos: "Es una situación insalubre e incómoda, sobre todo para quienes tienen fobia a los insectos. Muchos compañeros notan un picor o movimiento y reaccionan bruscamente al volante, lo cual es peligroso para ellos y para los pasajeros. Hemos visto cucarachas en los salpicaderos, dentro de los cajones del dinero, e incluso en máquinas de café del centro de trabajo de Marbella, donde llegaron a aparecer huevos de cucaracha en los vasos. La máquina fue precintada hasta que se presentaran los certificados de desinfección. Tenemos fotos y vídeos de todo esto".

Carmona señala que la empresa "suele restarle importancia a las denuncias. En las reuniones de salud laboral y en las paritarias apenas hacen caso. Desde que este sindicato entró en el comité con mayoría absoluta, creemos que ha habido ciertas represalias, como cambios de servicio y otras medidas hacia algunos delegados", apunta.

Los pasajeros de los vehículos son los más damnificados de esta situación: "Se enfadan mucho y culpan al conductor, aunque no tengamos responsabilidad en ello. En algunas líneas, como la de Estepona–Málaga, los viajeros llegan a meter sus mochilas y bolsos en bolsas de plástico para evitar que las cucarachas entren en sus pertenencias".

Las cucarachas campan a sus anchas en los autobuses. / L. O.

Carmona afirma que hay conductores que se han negado a "coger el autobús por la cantidad de insectos. En algunos casos, durante el servicio, se han visto obligados a detener el autobús al notar cucarachas subiendo por el cuerpo o el salpicadero".

Imagen "deplorable"

El conductor malagueño apunta que "la imagen que damos a los usuarios es deplorable". "No solo por las cucarachas, también por el mal estado general de los vehículos: carrocerías sucias, lunas rotas, manchas de aceite y humo en la parte trasera. Todo eso daña tanto el medioambiente como la reputación de la empresa. Hace poco un conductor intentó apartar una cucaracha que se le subía por la pierna mientras conducía y estuvimos a punto de tener un accidente", explica.

Varios trabajadores de la empresa malagueña llevan meses denunciando la situación a la Inspección de Trabajo, pero no consiguen respuesta: "Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación oficial. La empresa sigue negando el problema y dice que no actuará hasta que la Inspección se pronuncie. En las reuniones de salud laboral, mantenemos contacto constante con los responsables y enviamos correos con fotos y vídeos del problema. Sin embargo, uno de los gerentes llegó a decir en un correo que “las cucarachas las traen los viajeros”. Nos parece una excusa absurda para eludir responsabilidades, porque está claro que el problema viene de la falta de limpieza y desinfección de los vehículos", concluye Carmona.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con algún representante de la dirección de Portillo, sin éxito.