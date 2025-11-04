Miles de pruebas sin realizar, operaciones suspendidas y muestras desechadas: la huelga de los técnicos sanitarios llega a su fin

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) de Málaga han vuelto a colgar sus batas este martes 4 de noviembre en el cuarto y último día de huelga que ha tenido un gran impacto en la actividad sanitaria de la provincia, ya que son los profesionales encargados de realizar las radiografías, resonancias, ecografías, TAC, mamografías, analíticas o de aplicar la radioterapia, entre otras muchas funciones.

Según el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), la jornada de paro ha tenido en la provincia un seguimiento en torno al 90%, similar al de los días previos. La Consejería de Sanidad no ha ofrecido datos al respecto. “Estoy superorgulloso del colectivo porque es la primera vez que nos unimos tan fuertemente para luchar por nuestros derechos, pero también hay una parte de tristeza por haber tenido que llegar a esto, para que se nos reconozca algo que ya está por ley”, ha afirmado Francisco Javier Morillo, delegado de SIETeSS en Málaga y unos de los 1.600 TSS de la provincia.

Además de la jornada de paro, que ha sido convocada a nivel nacional, este martes por la mañana cerca de un centenar de profesionales se han concentrado nuevamente ante el Hospital Regional Universitario para hacer oír sus reivindicaciones. “Si esto no se arregla, huelga, huelga huelga”, coreaban al unísono los técnicos de la provincia, que amenazan con llevar a cabo un paro indefinido si el Gobierno no atiende sus peticiones.

Huelga indefinida

Así lo ha asegurado Morillo, que ha explicado que, aunque a partir de mañana regresarán a sus labores habituales, no piensan rendirse. “Si no hay respuesta, volveremos a la huelga y volveremos con una indefinida hasta que no nos den lo que nos corresponde por ley”, ha subrayado el delegado de SIETeSS. “Ya estamos hartos de esperar, son 18 años”, ha añadido.

El colectivo exige que se cumpla con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público y sean reconocidos como Grupo B, como marca la ley desde el 2007. Rosa María Fernández, delegada sindical de SIETeSS en Málaga, ha señalado que esta falta de reconocimiento ha supuesto pérdidas de económicas de hasta 40.000 euros.

Los técnicos superiores sanitarios se concentran en el Hospital Regional en el cuarto día de huelga / A.T.

Además, reclaman que se les reconozca como Profesiones Sanitarias Reguladas y se homologuen sus estudios al Espacio Europeo de Educación Superior, con el reconocimiento del título como grado universitario, como ocurre en el resto de Europa.

Reconocimiento del grado universitario

“Queremos que se nos homologue nuestro título, pero no que se nos regale, que nos dejen estudiar como en el resto de Europa. Nosotros tenemos 2.000 horas de formación y ellos tienen 4.000. Queremos que nos dejen estudiar, porque nosotros vamos de la mano de máquinas que van avanzando y con nuestros estudios no podemos avanzar, lo que interfiere también la calidad del paciente en España”, ha defendido Alberto Berzosa, delegado de SIETeSS en Málaga. “Somos imprescindibles en el sistema sanitario”, ha insistido el profesional.

Así lo ha demostrado esta huelga que ha dejado sin realizar decenas de miles de pruebas en la provincia. “Se han parado quirófanos, todas las pruebas rutinarias —ecografías, radiografías o TAC—, y muchas altas hospitalarias no han podido efectuarse porque necesitan pruebas de rutina para confirmar que están bien”, ha relatado Morillo, que ha aclarado que todas las pruebas urgentes y relacionadas con procesos oncológicos se han llevado a cabo con normalidad con los servicios mínimos.

Consecuencia de la huelga

Según las estimaciones del sindicato, cada día se han dejado de realizar unas 20.000 muestras diarias en la provincia, desde que comenzó la huelga el pasado 30 y 31 de octubre. Esto supondría que se han perdido unas 80.000 pruebas, que deberán ser ahora reprogramadas.

Además, Morillo ha advertido que muchas de las muestras recogidas estos días deberán ser desechadas al no haberse podido procesar. Es el caso de las muestras de sangre, ya que un tubo de coagulación tiene una vida útil de cuatro horas.

“El impacto ha sido brutal”, ha aseverado Berzosa, que ha recordado que el lunes acudieron miles de técnicos de toda España a la concentración convocada en Madrid.

No obstante, desde SIETeSS han denunciado también este martes que algunos compañeros del Hospital Clínico han recibido “presiones” para realizar algunas pruebas de rutina. Asimismo, han informado de que una enfermera de un centro de la provincia ha sido detectada realizando una mamografía.

“Eso es intrusismo”, ha remarcado Fernández, que ha recordado que los técnicos superiores sanitarios son los únicos que pueden llevar a cabo ese tipo de pruebas, por lo que ha asegurado que el Comité de Huelga interpondrá la denuncia correspondiente.