El PSOE pide al Gobierno el expediente del proyecto de la Torre del Puerto de Málaga para hacerlo público

Un proyecto tan polémico como el del hotel-rascacielos proyectado en el Puerto de Málaga sigue sumando capítulos en el debate político. Incluso, continúa cruzando Despeñaperros para trámites que tienen que realizarse en Madrid. Así, el diputado nacional del PSOE por Málaga, Ignacio López, ha informado este martes de que ha solicitado en el Congreso de los Diputados al Ministerio de Transportes acceso y vista al expediente del proyecto de la Torre del Puerto de Málaga, con el objetivo de conocer su contenido y poder trasladarlo a la ciudadanía malagueña.

López expuso que "hace unos días la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Málaga remitió a Puertos del Estado el proyecto de la Torre del Puerto, un rascacielos que se pretende construir como hotel en el dique de Levante, para que dicho organismo y el Ministerio de Transportes realicen los trámites pertinentes". Además, explicó que, en caso de proceder, el Consejo de Ministros podría levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario, de acuerdo con el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Eso sí, el diputado socialista insistió en que "a día de hoy, el expediente y el proyecto no han sido conocidos ni por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ni por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, ni por la ciudadanía en general, lo que menoscaba los principios de transparencia, participación, buena fe y confianza legítima que deben regir la actuación de las administraciones públicas".

"De espaldas a la ciudadanía"

A este respecto, López consideró "inadmisible e inexplicable" que "el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, con la connivencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estén ocultando sus intenciones a la ciudadanía, que observa cómo se pretende modificar el puerto, su paisaje y la imagen icónica de la ciudad sin ofrecer información ni explicaciones".

Es más, el diputado malagueño garantizó que "el PSOE de Málaga no permitirá que un proyecto de tal envergadura se tramite de espaldas a la ciudadanía". A su vez, indicó que los socialistas harán público el expediente en cuanto tengan acceso a él, "con el propósito de dar a los malagueños y malagueñas la oportunidad de conocer el proyecto y pronunciarse sobre el mismo".

"El PSOE de Málaga actuará con responsabilidad y transparencia", reiteró López antes de agregar que "se trata de una cuestión de justicia y de respeto hacia los ciudadanos y ciudadanas" a los que representan.