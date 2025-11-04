Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un edificio de viviendas abandonado tras casi 20 años sin terminar

Casi dos décadas después, en las calles de Málaga aún quedan reminiscencias muy simbólicas del estallido de la crisis inmobiliaria que provocó el naufragio de multitud de proyectos constructivos que, hoy por hoy, todavía no han conseguido emerger.

Buen ejemplo de ello es un gran edificio ubicado en la Carretera de Cádiz, en concreto, entre las calles Jerónimo Bobadilla y Osario Valdés. La construcción arrancó en torno a 2007 -un año antes de que explotase la burbuja- y aún ofrece un aspecto a medio hacer, con las fachadas de ladrillo visto.

Tiene cuatro plantas más la planta baja para 15 viviendas con sus trasteros, con una superficie de 908,33 metros cuadrados.

Por casi cuatro millones de euros

Con el proyecto residencial inconcluso, esta gran edificación ha salido a subasta, siguiendo un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria que está tramitando el Juzgado de Primera Instancia de Málaga, tal y como refleja hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El precio de salida para las pujas es de 3.980.830 euros.

El edificio que va a salir a subasta en Carretera de Cádiz, en obras en 2009. / Google Maps

Según se recoge en la certificación registral de dominio y cargas consultada por este periódico, la titularidad registral del edificio es de la sociedad 5 Paseo de los Curas Inversiones, S.L, aunque el edificio se encuentra embargado por impago de un préstamo que contrajo con Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Además, mantiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Málaga por impago de tributos municipales.

¿Cuándo arranca la subasta?

Esta subasta se abrirá oficialmente mañana, cuando hayan transcurrido 24 horas tras la publicación del anuncio de la subasta en el BOE, tal y como se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Civil.