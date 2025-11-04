Tomás Olivo y Manuel Domínguez de la Maza, el rastro de Málaga en la lista Forbes de las 100 grandes fortunas españolas

El empresario murciano Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales (que integra, entre otros, al centro comercial La Cañada, en Marbella), y el presidente de la compañía textil malagueña Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza, y su familia figuran de nuevo en la lista de las 100 mayores fortunas españolas que ha publicado este martes la revista Forbes. El ranking vuelve a estar liderado un año más por el gallego Amancio Ortega, con 109.900 millones de euros.

Tomás Olivo escala este año al sexto puesto (el año anterior estaba el 12) y presenta un patrimonio de 4.600 millones de euros (1.900 más que el año anterior, según Forbes). Olivo es murciano de origen, pero su trayectoria empresarial está muy vinculada a Andalucía.

"El empresario de centros comerciales ha tenido un espectacular incremento patrimonial, pasando de estar el número 12 en Forbes a ser la sexta mayor fortuna española. Olivo es el propietario de General de Galerías Comerciales, una empresa que cotiza en bolsa desde 2017. Aunque la valoración de GGC se mantiene estable, gracias a la diversificación de inversiones de Olivo en el sector bancario, ha mejorado notablemente su posición", señala Forbes en el ránking publicado en su web.

Olivo es además el segundo máximo accionista de Unicaja, con el 9,39% de los títulos, sólo por detrás de la Fundación Unicaja, que tiene el 31,2%.

Por su parte, Manuel Domínguez de la Maza, presidente de Mayoral, figura con su familia en el puesto 41 con un patrimonio de 1.300 millones de euros (200 más que el año pasado). El responsable de esta firma textil (fundada por Rafael Domínguez de Gor) es también uno de los propietarios del holding familiar Indumenta Pueri, que tiene diversas participaciones empresariales, entre ellas también en Unicaja, donde posee el 8,8% de las acciones (es el tercer mayor accionista de la entidad financiera.

"Manuel Domínguez de la Maza encabeza el grupo textil Mayoral y controla el holding Indumenta Pueri, que además participa en empresas cotizadas como Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi y Unicaja. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su expansión internacional, con presencia en más de un centenar de países. Su estrategia diversificadora ha consolidado su perfil empresarial no solo en moda infantil, sino también en inversiones financieras", señala Forbes.

Un listado con 258.870 millones de patrimonio

La lista de “Los 100 españoles más ricos” de Forbes España, en su análisis, no se tiene en cuenta sólo la riqueza, sino cómo gestionan su capital, y el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez. Este año el patrimonio conjunto de las principales fortunas ha ascendido un 7% hasta situarse en los 258.870 millones de euros. Por este motivo, la “nota de corte” para estar dentro de la clasificación ha aumentado hasta los 450 millones de euros.

El empresario gallego Amancio Ortega (89 años) lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año.

Amancio Ortega. / EFE

El segundo puesto sigue siendo para Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros.

El tercer lugar sigue siendo para el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, con 8.000 millones de euros, lo que representa un incremento de patrimonio del 11,8% respecto a 2024. Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona, se mantiene en la cuarta posición, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%. Y en el quinto puesto se coloca Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 6.200 millones de euros, un 55% más de patrimonio que el año pasado.

Octogenarios de negocios tradicionales

La lista de Forbes revela que 28 octogenarios poseen más de la mitad de la fortuna acumulada por las 100 personas más ricas de España, tienen una edad media de 84,5 años y, lo más preocupante según Forbes, es que el origen de su riqueza viene de una economía del siglo XX operando en pleno siglo XXI.

"No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro", explica esa publicación.

Según el listado de Forbes actualizado este martes, las cien mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros de patrimonio, casi un 7 % más que el año pasado, lo que supone un incremento notable, pero que esconde una concentración generacional "sin precedentes".

En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación.

Junto a Ortega, de 89 años, figuran el ranking Miguel Fluxà Roselló (87 años), que atesora 3.300 millones con Iberostar; Juan Abelló, de 83 años, que controla 3.000 millones desde Torreal; los hermanos March Delgado, de 80 y 85 años, acumulan más de 4.100 millones a través de Corporación Financiera Alba; e Isabel Castelo, la decana de la lista a sus 96 años, mantiene 1.300 millones en el sector asegurador.