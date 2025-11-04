Torremolinos acude a la WTM para afianzar su liderazgo en el mercado británico

Torremolinos ha llevado su oferta turística a la feria WTM de Londres con el objetivo de afianzar al mercado británico, que mantiene su senda de crecimiento y que es para la localidad el principal emisor de turistas internacionales.

El turismo del Reino Unido representó en 2024 el 27,36% de la totalidad de turistas internacionales que se alojaron en la planta hotelera de la localidad hasta sumar 201.546 visitantes. En lo que respecta a las pernoctaciones, los visitantes británicos alcanzaron el pasado año 1.183.018, lo que supone el 28,44% de la totalidad de pernoctaciones generadas por los turistas internacionales, con una estancia media en crecimiento que se situó en los 5,9 días, según informó ayer el Ayuntamiento torremolinense.

Hasta septiembre de este año, los visitantes del Reino Unido han alcanzado ya los 186.387 en el municipio costasoleño, 21.326 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 12,92%, superando ya el millón de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del municipio.

En estos días, la delegación de Torremolinos presente en Londres mantendrá contactos con representantes de la industria turística británica.

Otros segmentos

Además del segmento de sol y playa en el que Torremolinos es líder, el municipio muestra en Londres otros atractivos que complementan la propuesta tradicional y que ayudan a diversificar la oferta. Es el caso del turismo deportivo, el turismo activo y de senderismo, el turismo familiar o el gastronómico.

La localidad continúa una tendencia de crecimiento estructural del destino con un aumento del 5% de las plazas turísticas ofertadas hasta superar ya las 56.500, resaltó el Consistorio. El pasado año el turismo internacional alcanzó los 736.635 viajeros y generó 4.159.482 pernoctaciones con una estancia media de 5,6 días. Los indicadores de rentabilidad hotelera también continúan en crecimiento. Este verano, Torremolinos ha aumentado el personal empleado en los hoteles de la localidad hasta las 3.802 personas de media.