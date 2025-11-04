Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

WTM 2025

Torremolinos acude a la WTM para afianzar su liderazgo en el mercado británico

La localidad muestra en la feria su oferta tradicional y la de segmentos como el de naturaleza, deportivo o gastronómico y mantendrá contactos profesionales para generar negocio

Parte de la delegación de Torremolinos en la WTM de Londres.

Parte de la delegación de Torremolinos en la WTM de Londres. / l.o.

Virginia Guzmán

Virginia Guzmán

Londres

Torremolinos ha llevado su oferta turística a la feria WTM de Londres con el objetivo de afianzar al mercado británico, que mantiene su senda de crecimiento y que es para la localidad el principal emisor de turistas internacionales.

El turismo del Reino Unido representó en 2024 el 27,36% de la totalidad de turistas internacionales que se alojaron en la planta hotelera de la localidad hasta sumar 201.546 visitantes. En lo que respecta a las pernoctaciones, los visitantes británicos alcanzaron el pasado año 1.183.018, lo que supone el 28,44% de la totalidad de pernoctaciones generadas por los turistas internacionales, con una estancia media en crecimiento que se situó en los 5,9 días, según informó ayer el Ayuntamiento torremolinense.

Hasta septiembre de este año, los visitantes del Reino Unido han alcanzado ya los 186.387 en el municipio costasoleño, 21.326 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 12,92%, superando ya el millón de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del municipio.

En estos días, la delegación de Torremolinos presente en Londres mantendrá contactos con representantes de la industria turística británica.

Otros segmentos

Además del segmento de sol y playa en el que Torremolinos es líder, el municipio muestra en Londres otros atractivos que complementan la propuesta tradicional y que ayudan a diversificar la oferta. Es el caso del turismo deportivo, el turismo activo y de senderismo, el turismo familiar o el gastronómico.

La localidad continúa una tendencia de crecimiento estructural del destino con un aumento del 5% de las plazas turísticas ofertadas hasta superar ya las 56.500, resaltó el Consistorio. El pasado año el turismo internacional alcanzó los 736.635 viajeros y generó 4.159.482 pernoctaciones con una estancia media de 5,6 días. Los indicadores de rentabilidad hotelera también continúan en crecimiento. Este verano, Torremolinos ha aumentado el personal empleado en los hoteles de la localidad hasta las 3.802 personas de media.

TEMAS

Málaga busca en Londres a un turista de alto poder adquisitivo

El paro en Málaga sortea octubre con una subida suave: sólo 985 desempleados más

El centro comercial McArthurGlen de Málaga suma cinco nuevas tiendas: de las gorras de New Era a la joyería Aristocrazy

Cruceros en Málaga: cinco cruceros desembarcan este martes más de 14.000 pasajeros

El Colegio de Arquitectos de Málaga convoca un debate sobre el Guadalmedina

Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un edificio de viviendas abandonado tras casi 20 años sin terminar

Culpable el joven que asesinó y robó a su madre, hallada muerta en una arqueta en Málaga

