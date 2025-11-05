Alhaurín de la Torre celebra su tradicional Ruta de la Tapa con bebida y comida a 4 euros: hay más de 20 a elegir

Alhaurín de la Torre se llenará esta semana de gastronomía y ocio con la celebración de la tercera edición de su ya emblemática 'Ruta de la Tapa', que se llevará a cabo desde este jueves hasta el domingo con la participación de una veintena de bares y restaurantes del municipio malagueño.

De ese modo, la ciudadanía podrá disfrutar de 20 platos creados con motivo de esta ruta a un precio de 4 euros con la bebida incluida. Entre las opciones que pueden escoger los usuarios se encuentran una amplia variedad de especialidades, tanto más clásicas como de innovación, que van desde tostas, salmorejos o gildas canarias a albóndigas y mejillones a la vizcaína.

Pero, a pesar de sus diferencias, todas ellas tendrán algo en común: su ingrediente principal o el acompañado destacado de sus recetas será el tomate, elemento central escogido para esta tercera edición, de ahí que esta nueva campaña lleve el lema 'Aquí hay tomate'.

Alhaurín de la Torre celebra su tradicional ruta de la tapa con bebida y comida a 4 euros: hay más de 20 para elegir / Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Y con cada tapa que prueben y que les sellen de su 'tapaporte', que pueden recoger en cualquier establecimiento participante, podrán optar a distintos premios, que irán aumentando según el número de platos degustados. Así, quienes consigan cinco sellos, podrán conseguir un tapón compresor de botella de vino, mientras que quien tengan siete sellos le sumarán a este regalo un soporte de bambú para el móvil.

Los premios para los participantes de la 'Ruta de la Tapa' de Alhaurín de la Torre

Con nueve sellos, los participantes podrán recibir el tapón, el soporte para el móvil y un costurero de viaje, mientras que con 11 rúbricas podrán tener estos tres regalos y un set de posavasos de bambú. El mayor regalo lo conseguirán quienes alcancen o superen los 13 sellos, que accederán a estos cuatro regalos más un neceser de viaje.

Alhaurín de la Torre celebra su tradicional ruta de la tapa con bebida y comida a 4 euros: hay más de 20 para elegir / Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Estos regalos podrán recogerlos del 10 al 14 de noviembre en la Casa de la Juventud en su horario habitual de apertura, de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. Sin embargo, los obsequios estarán disponible únicamente hasta fin de existencias, por lo que se aconseja acudir lo antes posible a recogerlos para no quedarse sin ellos.

Pero los ciudadanos que acudan a la 'Ruta de la Tapa' no solo podrán degustar una veintena de creaciones culinarias y acceder a estos premios, sino que también podrán valorar las tapas a través de un código QR que aparece en sus 'tapaportes' y en el que podrán puntuar del 1 al 4 las tapas que prueben. De estas votaciones saldrá la elección de la tapa ganadora de la ruta.

Los bares y restaurantes de la 'Ruta de la Tapa' de Alhaurín de la Torre

En total, son 20 los establecimientos hosteleros participantes en la 'Ruta de la Tapa' de Alhaurín de la Torre, entre los que se encuentran el 'Bar La Baranda', con su tapa de patatas bravas de triple cocción bañadas en "auténtica salsa brava", 'Casa Peña', con su panacota salada con mermelada de tomate y albahaca; 'El Monje Beodo', con nido de magro con tomate; y 'Er Pichi de Cai', con su dobladillo er Pichi, unas rebanadas de pan con tomate, caballa, queso payoyo y salsa pichi.

A estos se suman 'Karmela Restaurant, con su ligerita de pollo con mahonesa japonesa de gazpacho y polvo de tomate, 'Karnívoro Restaurant', con su morcilla con Denominación de Origen Burgos, pimientos del piquillo y tomate, 'Kazumi Sushi Bar', con bombones de queso ahumado con mermelada de tomate y vainilla; 'La Botica', con su tapa "de la huerta a la sierra", y 'La Despensa Familiar', con patata cocida rellena de boloñesa y bechamel con queso gratinado.

Una veintena de tapas para esta ruta gastronómica de Alhaurín de la Torre

En el listado de establecimientos participantes también se encuentran 'La Despensa Tapas', consu tapa de base con mozzarella fundida, aceite, pesto y cherry; 'La Estela', con sus mejillones a la vizcaína con sofrito de cebolla, pimiento rojo y verde con vino blanco, caldo de pescado y tomate; y 'La Torre Tapería', con "La joya de La Torre", tomate asado relleno de jugoso rabo de toro estofado al vino de Jerez con cebolla, ajo y especias aromáticas, "un bocado que une la huerta y la tradición andaluza con el mimo de nuestra cocina".

Además, se encuentran 'Quest Cervecería Isaac Peral', con una tosta de tartar de tomate y salchichón de Málaga; 'Rialto Italiano Ristorante', con caramelle di zucca al pomodoro; 'Sergio Megías Gastrobar', con gilda canaria sobre mojo de tomates cherry asados; 'Soho Restaurant', con porra de frutos rojos con nube de parmesano y cebolleta japonesa; 'Taberna El Teatro', con su tapa "La Rusa de Elo"; 'Taberna La Yaya', con salmorejo de pimientos asados con gambas de cristal; 'Vendaval Taberna Alhaurina', con su crema de tomate sobre pan rústico; y la 'Venta La Porrita', con albóndigas "a la Porrita".