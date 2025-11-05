Problemas en el Cercanías: la estación del Centro de Málaga también tiene una escalera mecánica averiada

La estación en la que empiezan y concluyen las dos líneas malagueñas de los trenes de Cercanías de Renfe, la de Málaga Centro-Alameda, se ha sumado este otoño a los problemas con las escaleras mecánicas acumulados por este servicio ferroviario. De hecho, la estación del Centro de Málaga también tiene una escalera mecánica averiada. Lleva varias semanas sin funcionar la que sale a la calle Alemania, por lo que obliga a los viajeros a usar los escalones convencionales para acceder al exterior. Y, para más inri, las personas con movilidad reducida deben cambiar su itinerario de salida, ya que el ascensor existente no está en la misma zona, sino en los accesos de la calle Cuarteles.

Esta pesadilla cotidiana se ha instalado en las idas y venidas de los usuarios. Y no es la única estación afectada por idéntico inconveniente, una vez que igual sucede con las cuatro escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto de Málaga o en las del Guadalhorce, dónde también están fuera de servicio. Incluso, están inoperativas desde mucho antes: desde hace varios meses.

Problemas en las del aeropuerto

La pesadilla de las escaleras mecánicas en el Cercanías malagueño tiene su gran epicentro, desde hace bastante tiempo, en la estación de este servicio ferroviario situada en el aeropuerto de Málaga. La 'yincana' que ya de por sí implica transitar cargado de maletas por un recinto aeroportuario, se acrecenta para quienes se conectan con el vuelo a través del tren. De hecho, desde el pasado verano, no funciona ninguna de las cuatro escaleras mecánicas de la línea C1, y las limitaciones de capacidad habituales de los ascensores se multiplican hasta términos insospechados.

A la mayoría de los usuarios del Cercanías, no le queda otra que subir los clásicos escalones cargados con sus equipajes. Y así lleva sucediendo de forma generalizada desde julio, o de forma paulatina desde hace nueve meses. De hecho, la primera de las escaleras averiadas se quedó fuera de servicio el pasado mes de febrero, y luego han ido dejando de estar operativas las tres restantes.

Fuentes consultadas en Renfe explicaron que, en el caso de las escaleras mecánicas del aeropuerto, el plazo para la puesta en servicio "es mayor que en otras ocasiones" porque se dan circunstancias diferentes a las de otras estaciones. En este sentido, aseguraron que para subsanarlo se requieren unas piezas especiales y hay que acometer una obra de cierta importancia, por lo que "se está trabajando" para que estén ejecutadas lo antes posible.

A este respecto, el propio presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, expuso en su cuenta de la red social X que "los trabajos han sido iniciados en julio y la previsión de puesta en servicio es en diciembre".

Así lo aseguró el dirigente ferroviario cuando le respondió en redes sociales a un usuario torremolinense del Cercanías que lideras muchas de las reivindicaciones sobre la línea C1, Paco Moya. Además, Fernández Heredia hizo otro comentario a las peticiones de Moya que entronca con problemas anteriores de las escaleras del aeropuerto, en los que hubo que esperar a la llegada de piezas que se fabrican en Asia: "Algunas averías de escaleras requieren de elementos que necesitan piezas hechas a medida y no es tan fácil como 'comprar' otras nuevas", expuso el presidente de Renfe.

Renovación de la del Guadalhorce

Una situación como la que se da en el aeropuerto, también se sufre a diario desde hace varios meses en la estación de la línea C1 situada en la zona del polígono industrial Guadalhorce, en la capital malagueña. Allí, las personas con movilidad reducida solo disponen del ascensor dado que la escalera mecánica lleva bastante tiempo sin funcionar. Eso sí, Renfe tiene contemplada la renovación de estas escaleras en la estación Guadalhorce para poner fin a su inoperancia, según la información recabada por La Opinión de Málaga, aunque no se ofrecieron más detalles a este respecto.

Otras de las estaciones 'estrella' del Cercanías que, recientemente, no ha permanecido ajena a este mismo problema es la de Vialia María Zambrano, en la capital malagueña. Durante el pasado verano, estuvieron durante más de un mes averiadas las escaleras mecánicas que conectan la zona de los tornos con el andén por el que pasa el tren en dirección a Fuengirola. Eso sí, a mediados de septiembre la situación se subsanó y no se eternizó tanto, como en cambio sí ha sucedido en las estaciones de Cercanías del aeropuerto o en la del polígono Guadalhorce.