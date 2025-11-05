Uno de cada cuatro hombres padecerá cáncer de próstata: “Cursa sin síntomas en la mayoría de los casos”

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y se estima que uno de cada cuatro lo padecerá alguna vez en su vida. Por ese motivo, los profesionales insisten en la importancia de la prevención y en la necesidad de realizar revisiones periódicas a partir de los 50 años.

“El cáncer de próstata es el más habitual en hombres y el tercero más mortal”, destaca el doctor José Ángel Gómez, jefe de Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga. “Es una enfermedad silente, que cursa sin síntomas en la mayoría de los casos, pero que también tiene una alta tasa de curación si se detecta a tiempo y se diagnostica rápidamente”, explica.

El doctor Gómez insiste en que la detección temprana aumenta significativamente las tasas de supervivencia, por lo que realizar chequeos médicos regulares, según las recomendaciones de edad y factores de riesgo, puede “marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío”.

Última tecnología

“Esto hace imprescindible recurrir a los últimos avances tecnológicos para el mejor diagnóstico de la enfermedad, como es el caso de la biopsia de próstata por fusión; la técnica más innovadora y precisa en la detección del cáncer de próstata”, resalta el especialista, que aclara que la biopsia de próstata por fusión de imagen mediante resonancia magnética y ecografía transrectal permite biopsiar con exactitud el tejido exacto en el que se presuponen células cancerígenas.

“Con la resonancia multiparamétrica de próstata podemos valorar tanto la necesidad de una biopsia de próstata como, en el caso de tener que realizarla, el área en la que hay que dirigir la toma de muestras”, apunta.

Biopsia de próstata por fusión

Según el doctor Gómez Pascual, la biopsia por fusión es la “herramienta clave” diagnóstica de los últimos tiempos, ya que permite ajustar el nivel de detección del cáncer de próstata más allá del 95%, “sin ir a ciegas y sin falsos negativos”.

El urólogo hace hincapié en que, de todas las herramientas diagnósticas disponibles, la biopsia por fusión es la que arroja “la información más definitiva”. Tanto es así que permite diagnosticar un 30% más de cánceres agresivos, que hubieran pasado desapercibidos por la biopsia clásica.

‘Movember’

Otras pruebas habituales en un chequeo rutinario para detectar precozmente el cáncer de próstata son: la Prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA), que es un análisis de sangre que mide los niveles de PSA, donde niveles elevados pueden indicar cáncer; y, por otro lado; un Examen Rectal Digital (DRE) o tacto rectal, en el que el médico palpa la próstata a través del recto para buscar bultos, irregularidades en tamaño, forma o textura.

Desde Quirónsalud Málaga recuerdan que, desde hace años, se dedica el mes de noviembre al movimiento conocido como ‘Movember’, contracción de los términos del inglés ‘Moustache’ (bigote) y ‘November’ (noviembre), para el que se usa de imagen el bigote e, incluso, los hombres se dejan bigote con el objetivo de concienciar sobre la salud masculina, apoyando proyectos centrados en el cáncer de próstata, en el cáncer de testículos, en la depresión y en el suicidio.

Cáncer de testículos

En lo que respecta al cáncer testicular, explica que es “muy poco frecuente”, aunque dejado a su evolución natural, lleva a la muerte al 85% de los enfermos en el curso de dos a cinco años. “Representa entre el 1% y el 2% de todas las neoplasias en varones, pero es el más común entre hombres de 15 a 35 años”, especifica el jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga.

“Si lo tratamos adecuadamente, hoy día es uno de los tumores malignos con menos mortalidad (5%), y ello se debe a la mejora de los métodos diagnósticos y a un tratamiento más eficaz”, indica el doctor, que alerta que es frecuente el retraso en el diagnóstico, siendo la demora media de 3 a 6 meses.

Respecto a las causas que predisponen al cáncer de testículo, el doctor Gómez apunta a la criptorquidia (testículo no descendido), puesto que ha demostrado tener una “clara relación” de un 6-10%. “El riesgo relativo de cáncer testicular en los individuos con criptorquidia es de 3 a 14 veces más que en aquellos con testículos normales y descendidos”, añade.

Posibles síntomas

En cuanto al diagnóstico, destaca que suele objetivarse una masa testicular en la exploración física, donde el signo principal es la presencia en casi todos los casos de una masa intraescrotal dura, no dolorosa a la presión, y sin alteraciones del epidídimo, ni el cordón espermático.

“El éxito del tratamiento está basado en realizar un diagnóstico lo más precoz posible del tumor primario, y lo más exacto del estadio clínico de la enfermedad, ya que ambos van a ser decisivos en la elección de la pauta terapéutica. Así que, una vez más y como un mantra: prevención, acudir al especialista ante síntomas, y detección precoz”, concluye el experto.