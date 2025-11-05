El Defensor del Pueblo Andaluz se ‘atasca’ entre PP y PSOE

En septiembre de 2024 finalizaba el mandato del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu. 14 meses después, este profesor universitario de 82 años continúa en el cargo en funciones, porque el relevo no asoma por el horizonte.

¿El problema? La falta de acuerdo entre los partidos de la cámara andaluza, dado que el puesto necesita de una mayoría cualificada de 3/5 partes (65 votos de 109 escaños) y los números no salen solo con los populares, que cuentan con 58 escaños.

Hace falta pactar, y tanto el PP con Vox (72 votos) como la suma de populares y socialistas (88 votos) daría con creces para llegar a un acuerdo.

Lo intentaron primero los partidos de derechas; pero Vox descartó el acuerdo.

El malagueño Francisco Gutiérrez, en 2022 en El Perchel. / l.o.

Es tradición no escrita que el partido en el poder proponga el candidato y que la oposición presente al adjunto al cargo. En el caso del PP, su candidata a Defensora del Pueblo Andaluz es la presidenta de la Cruz Roja en Andalucía Rosario García Palacios.

Los populares también han tanteado al PSOE, pero los socialistas han respondido que la candidatura de esta sevillana ligada a Cádiz no es aceptable por su pasado político: ocupó el puesto número 15 en la lista electoral de la popular Teófila Martínez en las municipales de 2015 en Cádiz.

Este requisito choca, sin embargo, con el perfil del actual Defensor del Pueblo, que no es otro que el exministro socialista de Educación Ángel Gabilondo.

Francisco Gutiérrez

Según ha podido saber este periódico, con quien no parecía haber ninguna pega es con el candidato a adjunto a Defensor del Pueblo Andaluz propuesto por los socialistas: el histórico sindicalista malagueño Francisco Gutiérrez.

Quien fuera secretario provincial de CCOO en Málaga entre 1991 y 2004, y Defensor del Ciudadano en la Provincia de Málaga entre 2005 y 2013 -en dos mandatos consecutivos y con el respaldo por unanimidad del pleno de la Diputación- es un candidato más que experimentado y una figura de consenso.

Además, en los últimos tiempos volvió a la palestra para defender a los vecinos desahuciados de los Callejones del Perchel, un problema en el que volvió a demostrar sus dotes como mediador.

Según ha podido saber este periódico, Francisco Gutiérrez cuenta con el respaldo tanto del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La versión del PSOE

Pero las negociaciones siguen encalladas porque el problema para los socialistas sigue siendo Rosario García Palacios, la candidata popular a presidir la institución.

A este respecto, fuentes del PSOE de Málaga consultadas por este diario aseguran que Francisco Gutiérrez «cuenta con todo el apoyo» de la formación.

Sin embargo, para los socialistas, el nombre de Rosario García Palacios forma parte de las fallidas negociaciones con Vox, «y ya no está en las quinielas»; por lo que creen que en el Grupo Parlamentario Popular ya está pensando «en otras candidaturas».

Las mismas fuentes aseguran que el ejemplo de Ángel Gabilondo no sería válido, puesto que se trata de condiciones para elegir al Defensor del Pueblo Andaluz.

Por último, instan al PP a que «mueva ficha», y sustituya a su candidata para que se abra «nueva ronda de negociaciones».

La versión del PP

Por su parte fuentes del Grupo Parlamentario Popular achacan la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos a la llegada de María Jesús Montero a la dirección del PSOE andaluz. «Cuando el Grupo Parlamentario Socialista lo dirigía Juan Espadas incluso hubo nombres sobre la mesa», subrayan.

Para los populares, con Montero «ha quedado de manifiesto que con el PP no quería ningún acuerdo; y de esa manera, el PSOE se descolgó de la senda del diálogo y el acuerdo entre partidos mayoritarios, que siempre había existido para la designación de esta figura de extracción parlamentaria».

Según estas fuentes, Rosario García Palacios es una candidata de «cualidades contrastadas» y perfil «completamente independiente». Los populares, recalcan, tienden la mano para seguir negociando y mientras se dilucida quién sucederá a Jesús Maetzu, prefieren no hablar de quién será el futuro adjunto, detallan.