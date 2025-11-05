Dekra abre en el PTA de Málaga un nuevo laboratorio de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales

La compañía tecnológica alemana Dekra ha inaugurado este miércoles en Málaga un nuevo laboratorio especializado en evaluación y certificación de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales que arranca con una plantilla de 40 trabajadores y cuya previsión es superar el centenar de personas en los próximos cinco años. Dekra ya cuenta en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con uno de los centros de ensayos y certificación más avanzados de Europa, donde 500 profesionales trabajan para sectores como la automoción, las telecomunicaciones, el aeroespacial o la salud. La nueva instalación viene así a reforzar el posicionamiento de la empresa como proveedor líder en pruebas, evaluación y certificación de sistemas embebidos y nuevas tecnologías.

La compañía quiere, con este nuevo departamento, "dar respuesta a los retos actuales y futuros en ciberseguridad, inteligencia artificial y seguridad funcional, en un mundo cada vez más conectado y expuesto". Dekra destaca además que esta apertura refuerza de manera significativa su red global de laboratorios, consolidando a Málaga como su "centro de referencia" en servicios de evaluación y certificación para la ciberseguridad a nivel internacional.

"Garantizar la seguridad y la confianza digital en todas las fases del ciclo de vida de los semiconductores es fundamental, ya que pueden surgir vulnerabilidades en cualquier momento durante la producción, el suministro o el uso. Con la apertura de un laboratorio en Málaga dedicado a evaluar la ciberseguridad de los semiconductores, Dekra facilita la innovación de los clientes al tiempo que mantiene la confianza digital, ya que no se trata sólo de proteger un producto, sino de contribuir a proteger todo el ecosistema del mundo digitalizado en el que vivimos", ha afirmado el director de operaciones de Dekra, Peter Laursen.

A la inauguración ha asistido el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Sectores diversos

El laboratorio está orientado a las principales industrias en las que Dekra ya lleva ofreciendo servicios de ciberseguridad durante décadas: automoción, sector salud, industrial, internet de las cosas (IoT), tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sistemas en chip.

"El laboratorio recién inaugurado será un centro de referencia y excelencia que fortalecerá la posición de la ciudad de Málaga y de Andalucía como referente nacional e internacional en la oferta de servicios a fabricantes de productos digitales y sistemas embebidos", ha comentado la empresa. La nueva unidad permite incrementar y potenciar la capacidad de Dekra para ofrecer servicios de Digital Trust "ante la creciente demanda mundial de servicios de seguridad y ciberseguridad en un entorno cada vez más conectado".

El nuevo laboratorio de cibe seguridad de la empresa alemana Dekra en el PTA de Málaga. / Gregorio Marrero

Servicios clave para la confianza digital

El nuevo laboratorio de ciberseguridad de Dekra ofrece servicios integrales de evaluación y certificación en el ámbito de la "confianza digital" que abarcan toda la cadena de valor del producto. Se incluyen pruebas y evaluaciones de sistemas en chip (SoC) y sistemas integrados, así como productos conectados, soluciones de inteligencia artificial y servicios de certificación. Con este enfoque integrado, la compañía alemana ayuda a sus clientes a cumplir con las normas y regulaciones europeas e internacionales, incluida la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED).

Entre los servicios clave que se ofrecerán figuran estándares internacionales como Common Criteria y FIPS 140-3, enfocados en la evaluación de seguridad y criptografía, y evaluaciones locales como LINCE o CPSTIC, que son servicios de evaluación y certificación en el marco del Centro Criptológico Nacional (CCN).

También se darán servicios para la industria como SESIP, referente en la evaluación de plataformas de Internet de las Cosas y PSA, validación de seguridad para plataformas hardware y software.