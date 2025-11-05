Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finalizan los avisos por lluvia y tormenta en Andalucía con más de 60 incidencias registradas y sin heridos

Los avisos de nivel naranja por lluvia, tormenta y viento decretados para este miércoles en diversas zonas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla han concluido sin que ninguna de ellas haya tenido especial relevancia

Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales. Imagen de archivo. / ep

EP

Sevilla

Los avisos de nivel naranja por lluvia, tormenta y viento decretados para este miércoles en diversas zonas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla han concluido sin causar heridos y con más de 60 incidencias registradas, ninguna de ellas de especial relevancia.

Así lo ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de un comunicado en sus canales oficiales, en el que detalla que se han atendido alrededor de 30 incidencias relacionadas con la lluvia --la mayoría en la provincia de Cádiz-- y unas 15 por viento, principalmente en Sevilla.

Para la jornada de este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó avisos de nivel naranja por lluvia y tormenta en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga, así como avisos amarillos en diversas zonas de Córdoba y Granada. Además, se emitieron alertas amarillas por viento en Cádiz y Sevilla.

Las últimas provincias en permanecer bajo alerta han sido Granada y Málaga, donde la advertencia se mantenía inicialmente hasta la medianoche. Sin embargo, la Aemet ha decidido desactivarla antes de lo previsto debido a la evolución favorable de las condiciones meteorológicas.

