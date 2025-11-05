El Gobierno abrirá en diciembre la licitación del proyecto de detalle y obras del Imec de Málaga con un presupuesto de 190 millones

El Gobierno de España ha anunciado este miércoles novedades sobre el futuro centro de microelectrónica que el instituto belga Imec construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. El Ejecutivo central ha confirmado que prevé abrir en diciembre el proceso de licitación del proyecto de detalle y de las obras de estas instalaciones y ha detallado que el presupuesto de estas actuaciones será de 190 millones de euros.

El proyecto del Imec, destinado al prototipado de chips de nueva generación, contará en total con una financiación de 500 millones de euros por parte del Gobierno . El nuevo centro servirá para posicionar a España y Europa "a la vanguardia" de futuros procesos tecnológicos con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica o la cuántica, entre otras industrias transformadoras.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha visitado la sede central de Imec, ubicada en Lovaina y especializada en nanoelectrónica, para conocer de primera mano los avances del futuro centro de Málaga. El proyecto, que se realiza en colaboración con la Junta de Andalucía, está coordinado técnicamente por la empresa pública española Ineco. El futuro centro del IMEC se engloba en el PERTE Chip, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

"La iniciativa supone un hito para la industria europea al constituirse en Málaga la primera instalación de sala blanca avanzada de investigación y desarrollo de Imec fuera de Bélgica. Este proyecto contribuirá a aumentar la autonomía estratégica y soberanía tecnológica de España y Europa en el ámbito de los microchips y semiconductores", ha explicado López.

En Lovaina, el ministro se ha reunido con el vicepresidente ejecutivo y CSO de Imec, Jo De Boeck, y con el director de la filial Imec España, Karel van Gils.

Un centro puntero a nivel mundial

Durante el encuentro se han analizado los avances en el proyecto de Málaga, una iniciativa estratégica para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores, al desarrollarse nuevos prototipos de microchips. Este centro supondrá la primera avanzada de I+D en semiconductores de 300 mm en España e incluirá hasta 2.000 metros cuadrados de sala blanca, más de 60 herramientas avanzadas de procesado, así como un amplio espacio de I+D y prototipado. Las ingenierías de Ineco y Drees & Sommer, junto con Imec, continúan trabajando en la definición de los términos para la construcción del centro.

El ministro Óscar Lóprez y el vicepresidente ejecutivo y CSO del Imec, Jo De Boeck, con sus equipos. / L. O.

El proyecto contribuirá a incrementar la inversión en I+D, el trabajo con el ecosistema de universidades, el apoyo a startups, los recursos financieros para las tecnologías profundas e impulso de los ecosistemas regionales de innovación.

Revolución digital

"Estas instalaciones suponen un paso más en la apuesta del Gobierno de España por una revolución digital que combine la competitividad con la cohesión social y la colaboración público-privada. La iniciativa es clave para el progreso de España y Europa, favoreciendo el desarrollo de todo el territorio, la transición ecológica, el estímulo del empleo de calidad, infraestructuras y servicios, y la consolidación del talento y la investigación", ha comentado el Ejecutivo.