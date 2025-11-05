¿De dónde viene el dinero de la Iglesia de Málaga?

La Iglesia de Málaga, como cada año, realiza un ejercicio de transparencia ofreciendo a la sociedad, su memoria anual, es decir, la cuenta de resultados del último ejercicio.

La diócesis de Málaga ha experimentado un notable crecimiento económico al pasar de 27,2 millones de euros en 2023 a 36,2 millones en 2024, lo que supone un incremento del 34% en su presupuesto anual. Esto se debe a las obras para la construcción del tejado de la Catedral de Málaga, subvenciones y las campañas de financiación. Sin embargo, se registra una estabilidad en la aportación de los fieles, con 8,2 millones de euros, mientras que aumentan los ingresos procedentes de la "X" del impuesto del IRPF y las subvenciones públicas.

Los ingresos ordinarios de la diócesis provienen de las siguientes partidas: aportación directa de los fieles (8,2 millones de euros), asignación tributaria (6,1 millones), ingresos corrientes por otras actividades (11,7 millones), otros ingresos corrientes como prestación de servicios o subvenciones públicas (9,2 millones) e ingresos extraordinarios (1 millón). Los capítulos de gastos, por su parte, se reparten en: actuación pastoral y asistencial (7,1 millones), retribuciones del clero (4 millones), retribuciones del personal seglar (4,6 millones), conservación de edificios y gastos de funcionamiento (16 millones) y gastos extraordinarios (2,7 millones), añadiendo 1,8 millones de campañas de financiación, un 182% más que el año anterior.

Día de la Iglesia Diocesana

El Día de la Iglesia Diocesana coincide, este año, con la fecha establecida por el papa Francisco para conmemorar a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las Iglesias particulares. La campaña ha utilizado una imagen de joven 'gamer', con un calendario en la pared de San Carlos Acutis, quien se conoce como el “apóstol de internet” por la gran misión evangelizadora que llevó a cabo en la red.

Las cifras del trabajo de la Iglesia se agrupan primero en el ámbito de la labor pastoral. Ahí se incluye el trabajo que realizan unos 300 sacerdotes, alrededor de 700 religiosos y religiosas, 140 monjes de clausura y unos 4.500 catequistas. También, abarca la parte educativa, con 30 colegios diocesanos y 45 más de otras instituciones religiosas. Además, está la labor misionera, presente en 37 diócesis de distintos países, donde trabajan 110 misioneros y 19 familias en misión.

En este curso se llevaron a cabo 4.925 bautismos, 8.458 confirmaciones, 5.031 comuniones y 957 matrimonios. Unos valores que se mantienen en los términos de los últimos cinco años.

La iglesia de Málaga cuenta con 175 centros para apoyar a personas en situación de pobreza, 14 viviendas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad y, cinco centros dedicados a la promoción de la mujer y el apoyo a víctimas de violencia. En torno a 52.000 personas reciben ayuda en los 209 centros de la diócesis. Este trabajo se realiza a través de instituciones como Cáritas, donde colaboran unos 1.400 voluntarios. En cuanto a la ayuda internacional, destacan los 100 voluntarios de Manos Unidas, que desarrollan 19 proyectos de cooperación por un valor total de 860.000 euros.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha querido dar gracias a Dios "por quienes sois solidarios con vuestros hermanos, por los que trabajáis en Cáritas, Manos Unidas y tantas otras organizaciones, porque sois Iglesia; por los que cuidáis con generosidad nuestros templos y celebraciones y a tantos laicos y laicas comprometidos en la familia, la parroquia, la hermandad, el trabajo, la economía, la política, el pueblo, el barrio y en el cuidado de la casa común en la que vivimos, porque sois Iglesia. Esa gran familia cuenta contigo, porque tú eres Iglesia", concluye.