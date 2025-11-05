Urbanismo
Málaga avanza en la recuperación del campo de tiro olímpico de Los Montes
La Federación Andaluza de Tiro Olímpico impulsa la reapertura de las instalaciones, que echaron el cierre en 2015, con una inversión de 330.000 euros
La Federación Andaluza de Tiro Olímpico está impulsando la reapertura del Campo de Tiro Olímpico Guadalmedina, situado en Los Montes de Málaga, a unos 15 minutos en coche desde Ciudad Jardín.
Estas instalaciones cerraron en 2015 por decreto de la Consejería de Medio Ambiente, según recogía entonces este periódico, por no haber llevado a cabo las labores de mantenimiento que habrían evitado un incendio el verano anterior. La causa contra estas instalaciones acabó archivada unos años después aunque estas no volvieron a abrir.
La tramitación está en marcha ya, consta de autorización ambiental por parte de la Junta de Andalucía y continúa dando pasos ahora a nivel municipal. En ese sentido, la semana pasada, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga acordó admitir a trámite el Proyecto de Actuación que permitirá la reanudación de la práctica deportiva de tiro olímpico, en el campo de tiro "Guadalmedina".
"Se pretende reiniciar actividad para Centro Deportivo y de Formación de Tiro Olímpico en una parcela que ha sido históricamente destinada a tal fin, para lo que resulta necesario legitimar urbanísticamente el uso mediante la tramitación del presente Proyecto de Actuación y la posterior Licencia de Obras", se recoge en el expediente consultado por este periódico.
Las instalaciones
Estas instalaciones datan de 1972 y, además de las galerías de tiro -abiertas y cerradas-, cuentan con usos complementarios como aulas, club social y restaurante. Según el catastro, la parcela tiene 328.450 metros cuadrados y consta de acceso rodado desde la A-45, ejecutado en su totalidad y en funcionamiento.
Se calcula un período de obras de tres años para poner a punto las instalaciones y un presupuesto de 330.000 euros.
Asimismo, se informa de que las instalaciones se regirán por una concesión de10 años prorrogables de 10 en 10 hasta 50.
