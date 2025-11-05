Mercado inmobiliario
Sigue la escalada del precio de la vivienda: Málaga y la Costa del Sol firman subidas de hasta el 20% y lideran el residencial andaluz
Málaga es la capital andaluza con los precios más elevados, alcanzando los 3.258 euros el metro, y Marbella se dispara a casi 4.500, según Gloval
El precio de la vivienda no da tregua en su escalada. A cierre del tercer trimestre, Málaga capital alcanza un precio medio de 3.258 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 17% y trimestral del 2,5%. La ciudad se consolida como la capital más cara de Andalucía, según el "Barómetro del Mercado Residencial" de la consultora Gloval. Málaga es la capital más cara de Andalucía, con precios por delante de los de Cádiz (2.892) y Sevilla (2.465).
En los principales municipios de la Costa del Sol, el crecimiento de precios continúa siendo "generalizado". Destacan los fuertes incrementos interanuales de Manilva (20,2%), Fuengirola (19,6%), Mijas (19,6%), Torremolinos (17,5%), Rincón de la Victoria (17,2%) y Vélez Málaga (17%). También presentan subidas notables Estepona (16,5%), Benalmádena (15,1%) y Alhaurín de la Torre (11,2%).
Precios por municipios
En términos de precios absolutos, Marbella sigue liderando el mercado con 4.484 euros el metro cuadrado, seguida de Fuengirola (3.857), Torremolinos (3.611), Benalmádena (3.607), Estepona (3.582), Rincón de la Victoria (3.223) y Mijas (3.204). Por debajo de los 3.000 euros están Alhaurín de la Torre (2.532), Manilva (2.270) y Vélez-Málaga (2.168).
Respecto al trimestre anterior, todos los municipios presentan variaciones "estables". Los mayores avances se observan en Fuengirola (6,8%), Rincón y Vélez Málaga (6,7%) y Manilva (5,9%).
"El comportamiento del mercado en la Costa del Sol sigue siendo sólido, pero con una tendencia más equilibrada que en trimestres anteriores. Se mantiene una alta demanda estructural, impulsada por su atractivo económico y turístico, pero los datos apuntan a una fase de estabilización natural tras varios ejercicios de fuerte crecimiento", apunta el presidente y CEO de Gloval, Roberto Rey.
Mercado del alquiler y rentabilidad bruta
En cuanto al segmento del alquiler, Málaga mantiene el alquiler medio más alto entre las capitales andaluzas con 15,87 euros el metro cuadrado al mes, lo que refleja "la elevada demanda tanto residencial como turística". Según Gloval, la rentabilidad bruta de la vivienda en la provincia se sitúa en el 5,84%, "una cifra estable que confirma el atractivo inversor del mercado malagueño".
"El dinamismo del empleo, la actividad turística y el interés de la inversión extranjera consolidan a Málaga y su costa como polos de atracción dentro del mercado residencial español", comenta la consultora.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un gran edificio de viviendas tras casi 20 años en obras