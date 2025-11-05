Sigue la escalada del precio de la vivienda: Málaga y la Costa del Sol firman subidas de hasta el 20% y lideran el residencial andaluz

El precio de la vivienda no da tregua en su escalada. A cierre del tercer trimestre, Málaga capital alcanza un precio medio de 3.258 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 17% y trimestral del 2,5%. La ciudad se consolida como la capital más cara de Andalucía, según el "Barómetro del Mercado Residencial" de la consultora Gloval. Málaga es la capital más cara de Andalucía, con precios por delante de los de Cádiz (2.892) y Sevilla (2.465).

En los principales municipios de la Costa del Sol, el crecimiento de precios continúa siendo "generalizado". Destacan los fuertes incrementos interanuales de Manilva (20,2%), Fuengirola (19,6%), Mijas (19,6%), Torremolinos (17,5%), Rincón de la Victoria (17,2%) y Vélez Málaga (17%). También presentan subidas notables Estepona (16,5%), Benalmádena (15,1%) y Alhaurín de la Torre (11,2%).

Precios por municipios

En términos de precios absolutos, Marbella sigue liderando el mercado con 4.484 euros el metro cuadrado, seguida de Fuengirola (3.857), Torremolinos (3.611), Benalmádena (3.607), Estepona (3.582), Rincón de la Victoria (3.223) y Mijas (3.204). Por debajo de los 3.000 euros están Alhaurín de la Torre (2.532), Manilva (2.270) y Vélez-Málaga (2.168).

Respecto al trimestre anterior, todos los municipios presentan variaciones "estables". Los mayores avances se observan en Fuengirola (6,8%), Rincón y Vélez Málaga (6,7%) y Manilva (5,9%).

Una vista aérea del Rincón de la Victoria, en Málaga. / Álex Zea

"El comportamiento del mercado en la Costa del Sol sigue siendo sólido, pero con una tendencia más equilibrada que en trimestres anteriores. Se mantiene una alta demanda estructural, impulsada por su atractivo económico y turístico, pero los datos apuntan a una fase de estabilización natural tras varios ejercicios de fuerte crecimiento", apunta el presidente y CEO de Gloval, Roberto Rey.

Mercado del alquiler y rentabilidad bruta

En cuanto al segmento del alquiler, Málaga mantiene el alquiler medio más alto entre las capitales andaluzas con 15,87 euros el metro cuadrado al mes, lo que refleja "la elevada demanda tanto residencial como turística". Según Gloval, la rentabilidad bruta de la vivienda en la provincia se sitúa en el 5,84%, "una cifra estable que confirma el atractivo inversor del mercado malagueño".

"El dinamismo del empleo, la actividad turística y el interés de la inversión extranjera consolidan a Málaga y su costa como polos de atracción dentro del mercado residencial español", comenta la consultora.