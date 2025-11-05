Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced

Málaga suma un nuevo hotel de cinco estrellas con la apertura del Me by Meliá de la plaza de la Merced, en el solar del ya extinto cine Andalucía.

Tras la promoción de este proyecto hotelero está la empresa Kerab EB, una sociedad vinculada al exfutbolista Gerard Piqué. Las obras del Me Málaga arrancaron a finales de 2023, después de que el hallazgo de unos restos arqueológicos pertenecientes a de la necrópolis medieval islámica de Yabal Faruh obligase a posponer el inicio de la construcción.

La cadena hotelera sostiene que ME by Meliá es "la marca más cosmopolita de Meliá Hotels International" que, además, "consolida su presencia en el sur de España tras el éxito de ME Marbella, y reafirma su apuesta por un lujo auténtico, creativo y con alma mediterránea", según destacan en un comunicado.

El hotel cuenta con 128 habitaciones, 8 suites y 14 junior suites, cuya arquitectura y diseño interior llevan la firma del estudio ASAH. Esta equipado con dos restaurantes y un "pool bar", además de una azotea con piscina infinity climatizada y solárium con música en directo. "Un enclave donde disfrutar del atardecer sobre la ciudad con una copa en la mano y el Mediterráneo a los pies", añade la cadena.

Recreación del hotel del Piqué / L.O

“Con la apertura de ME Málaga, continuamos reforzando nuestra apuesta por el sur de España y por destinos con una identidad cultural y creativa tan inspiradora como la de Málaga. La ciudad representa hoy el nuevo pulso del Mediterráneo: energía, arte y modernidad, valores que conectan plenamente con el espíritu de ME by Meliá", sostiene el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

Oferta gastronómica

De la oferta gastronómica se encarga el grupo Cañitas Maite, liderado por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo.

A sus 27 años, Sanz y Sahuquillo figuran en la prestigiosa lista “30 under 30” de Forbes y suman tres estrellas Michelin —Oba- (1 estrella roja y 1 estrella verde) y Cebo (1 estrella roja)—, además de cinco soles Repsol. En 2021, fueron reconocidos en Madrid Fusión como “Cocineros Revelación”, obteniendo también los premios “Mejor Croqueta” y “Mejor Escabeche”. Su último logro: formar parte de la lista The Best Chef 2025.

Interior de una de las habitaciones del hotel de Piqué. / L.O

El restaurante "insignia" del hotel será Cañitas Maite, ubicado en la azotea. Con respecto a la propuesta, adelantan que en la carta "tradición y vanguardia se funden en platos como sus icónicas croquetas de jamón o el carabinero a la parrilla con sabayón de manteca de orza".

Por otro lado está Eñe, un lobby bar ubicado en la planta baja, en un espacio "más desenfadado", con una oferta pensada para "comer con las manos", como el donut de rabo de toro o el bocata de calamares reinterpretado.

Interiorismo

Con respecto al diseño de sus estancias, la cadena destaca el Picasso y Miró originales que estarán "presidiendo" el lobby del hotel.

En esta línea, defienden la "sensibilidad artística" del proyecto, desde los techos intervenidos por el diseñador Rafa García hasta el gran mural de bienvenida creado por la artista Marina Anaya, también ubicado en la recepción.

Por otro lado, la marca ME by Meliá cuenta con una colaboración con Lacoste, por lo que el uniforme del equipo del hotel incluye piezas de esta firma.

Un "nuevo referente"

La cadena sostiene que ME Málaga "se suma al resurgir creativo y cultural de la capital andaluza, aportando una nueva forma de entender el lujo: cercana, sensorial y profundamente conectada con el entorno". A esto añade que su "apuesta por el arte, el diseño y la gastronomía no solo redefine la experiencia hotelera, sino que consolida a Málaga como uno de los destinos más inspiradores del Mediterráneo".