Mareas Blancas convoca una manifestación este domingo en Málaga en defensa de la sanidad pública

El próximo domingo 9 de noviembre los malagueños están convocados por Mareas Blancas a una nueva manifestación para defender la sanidad pública. La protesta tendrá lugar de manera simultánea en todas las provincias andaluzas bajo el lema ‘La sanidad no se vende, se defiende. Sanidad Andaluza 100x100 Pública’.

La cita será a las 12.00 horas frente al CARE de José Estrada de Málaga, situado en la Avenida Manuel Agustín Heredia, y recorrerá la Alameda Principal, el Paseo del Parque y finalizará en la Plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto.

“La sanidad se sigue deteriorando a pasos agigantados. Cada mes que pasa el deterioro es mayor”, afirma Paqui Luque, coportavoz de Marea Blanca en Málaga, que anima a todos los malagueños a participar en la protesta de este domingo y que traigan su camiseta blanca. “El tema de los cribados de cáncer de mama ha sido la evidencia para todo el mundo de lo que está pasando, pero eso nosotras lo venimos denunciando desde hace tiempo”, añade.

Motivos de la protesta

La plataforma denuncia el “proceso de desmantelamiento” del sistema público de salud andaluz, fruto de “las políticas neoliberales” impulsadas por el actual Gobierno andaluz. “Estas medidas, están erosionando de manera planificada el derecho a la salud y favoreciendo la privatización progresiva de servicios esenciales, disfrazada de colaboración público-privada o de externalización de servicios”, argumentan en un comunicado.

En este sentido, advierten de que estas políticas se traducen en recortes de personal, aumento de las listas de espera, reducción de recursos en salud mental y deterioro de la Atención Primaria, lo que, según Mareas Blancas, “pone en riesgo la vida y la salud de miles de andaluces y andaluzas, especialmente de las personas más vulnerables”.

Demoras

“Si pides una cita en Atención Primaria, un mínimo de 10 a 15 días van a tardar en darte una cita normal, con lo cual tienes que recurrir a las Urgencias, que luego se masifican”, subraya Luque, que denuncia también que se cierren plantas de hospitales mientras que las esperas en Urgencias superan las 48 horas, así como los contratos “precarios” que tienen los profesionales sanitarios.

La organización critica también la “infrautilización” de hospitales públicos y la planificación de macrohospitales pensados para “la especulación y el beneficio económico, a costa de la destrucción de zonas verdes y del deterioro ambiental de barrios populares”.

La manifestación cuenta con el apoyo de más de una veintena de colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de pacientes, entre los que se encuentran CCOO, UGT, PSOE, Izquierda Unida, Adelante Andalucía Málaga, Facua Málaga, Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental, PEPA, Los 700 del Civil, entre otras.

CSIF y Satse se desvancan

En el caso de CSIF y Satse, este miércoles han anunciado que no acudirán el domingo a la manifestación ante las “dificultades puestas para su participación” y “desacuerdos” en la organización.

Según ha explicado CSIF en un comunicado, lamentan que el manifiesto impuesto no recoja las principales reivindicaciones de los profesionales de la sanidad. Aunque han destacado que comparten “muchas de las reivindicaciones”, han mostrado su disconformidad con la decisión de los organizadores de la concentración de no permitir que CSIF, en varias provincias, ejerza como convocante, "y ni tan siquiera se le haya permitido acudir".

Por su parte, Satse, que también ha señalado la importancia de apostar por una movilización unitaria y equitativa en todo el territorio, ha aclarado que se han detectado desacuerdos respecto al contenido del manifiesto y los carteles utilizados, así como en diversos aspectos organizativos en los que "apenas se ha tenido en cuenta a las organizaciones sindicales".