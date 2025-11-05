¿Cuál es la mejor croqueta de Málaga? Comienza el II Campeonato de Croquetas

La próxima semana se celebra el II Campeonato de Málaga de Croquetas, un evento creado y organizado por MediaChef que reunirá a algunos de los mejores cocineros y restaurantes de la provincia de Málaga en torno a una de las recetas más queridas y reinterpretadas de la gastronomía española: la croqueta. Aunque de origen francés, se trata ya de una receta perfectamente españolizada y que adopta la forma concreta de cualquier gastronomía: desde las croquetas texanas de Rub Smoke House (Huelin), las croquetas de los Montes de Málaga by Los Pablos de Ménade (Vélez-Málaga), las croquetas dulces, pero no tanto, de Pepi Flores de La Huerta (en el lugar de Casabermeja), las ‘croqueasadas’ de la Algarbía de Pizarra… La croqueta ha evolucionado y se ha ennoblecido tanto que hace mucho dejó de ser una receta de aprovechamiento para convertirse en el motivo principal de la elaboración. Eso sin desdeñar los ingredientes más excelsos, como el txangurro de las croquetas de Bocallena (Teatinos), ni los más nuestros, como el salchichón de Igualeja de las croquetas del restaurante La Minilla en los Montes de Málaga; y con los que se homenajea a otras regiones de esta España de las Gastronomías,como las croquetas de Lacón y Huevo Cocido del Asador Doña Inés (Málaga).

El jamón, y damos la bienvenida a este evento a nuestro estimado Bernardo Hernández (Jamones y Embutidos Beher), el producto más cimero de la gastronomía española, está siempre presente en la propuesta de distintos finalistas. Este año, está representado por el Yerbagüena (Campillos), célebre por su peculiar forma de cortar el jamón verticalmente; el Eme de Mariano (Málaga), Bresc (Málaga) y La Viña de Ale (Torremolinos). La croqueta marinera es minoritaria esta vez, pero van a estar muy bien representadas en las de Merluza y Gamba de “La Bodega de Borja” (Arroyo de la Miel) y las arriba citadas de txangurro del restaurante “Bocallena” de Teatinos. Y es que “la croqueta es un símbolo de identidad popular, pero también un bocado creativo. En Málaga, representa la unión entre las cocinas tradicional y contemporánea”, señala Fernando Sánchez, CEO de Media&Chef.

Tras la exitosa primera edición del evento, el Campeonato de Málaga de Croquetas se consolida como una cita imprescindible del calendario gastronómico malagueño. Este año el jurado de prestigio volverá a estar constituido por periodistas gastronómicos, cocineros de renombre, gastrónomos e influencers especializados que valorarán cada propuesta atendiendo a su sabor, textura, cremosidad de la masa, crujiente de la cobertura, maestría técnica en el frito… La presidencia será ocupada por Leonor García Agua-Juli (Sabor a Málaga), con el cocinero Willie Orellana de Uvedoble Taberna (Secretario), Álvaro Muñoz (Lumen y Academia Gastronómica de Málaga), Miguel Ángel Gutiérrez (Málaga Hoy), Luis Villatoro (La Opinión de Málaga), Ángela Sánchez (Málaga Gourmet), Héctor Medina (Malagueño y Sibarita), entre otros grandes nombres del panorama sociogastronómico malacitano.

Premios

Se concederán tres trofeos originales del Caza-Croquetas, la mascota de este campeonato, en sus modalidades de Oro, Plata y Bronce. Asimismo, dos premios especiales más: el de la del Caza Croquetas con Más y Mejor Sabor a Málaga y la de la Croqueta de La Sala de Galera.

El II Campeonato de Málaga de Croquetas refuerza así el compromiso de Sabor a Málaga y Media&Chef con la promoción del producto y la restauración local además de la visibilidad mediática de la muy creativa cocina malagueña, impulsando un formato de certamen que combina competición, divulgación y cultura culinaria. En este sentido, agradecemos su apoyo para realizar este tipo de eventos en distintos puntos de Andalucía a Cruzcampo (Grupo Heineken), Cerveza Oficial de los Campeonatos de Croquetas y de Ensaladilla Rusa de Málaga, a Fluze Tea (del Grupo Coca Coca Cola), a Jamones y Embutidos Beher, a Comercial Galera y Doña Francisquita Catering y a Diputación de Málaga-Sabor a Málaga.