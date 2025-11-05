El motivo por el que la Catedral de Málaga tiene cañones en lugar de gárgolas en su estructura: es por los piratas

La Catedral de Málaga se ha convertido en uno de los principales emblemas de toda la provincia, con casi 700.000 visitantes acogidos solo el pasado año, 50.000 más que el periodo anterior. Pero, pese a ser uno de los lugares más recorridos y admirados de la capital malagueña, aún tiene secretos ocultos a simple vista para la mayoría de ciudadanos, como el verdadero significado que se esconde detrás de los cañones que se sitúan en su estructura.

Todo se remonta a 1528, cuando se comenzó a construir la Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga sobre la antigua Mezquita Mayor de la ciudad islámica tras la 'reconquista' de los Reyes Católicos. En un principio se diseñó esta catedral con trazas góticas pero, cuando el Renacimiento hizo su entrada, se reinterpretó su diseño para crear un Templo Mayor que, además de un lugar de culto, arte y belleza, fuera una verdadera fortaleza.

Una decisión que se tomó debido a que este entorno no solo era un lugar sagrado, sino que tenía un carácter defensivo con el objetivo de prevenir y responder a los ataques por mar de corsarios y piratas, unos incidentes habituales en la época por ser el Mediterráneo un germen de piratería en esos tiempos.

Cañones en la estructura de la Catedral de Málaga

Esto dejó una serie de rasgos distintivos en el monumento que a día de hoy aún se pueden observar en su fisionomía, como su cornisa inclinada para facilitar el tiro, los gruesos muros que protegen la Catedral o las saeteras, unas aberturas verticales, alargadas y estrechas en los muros que servían para disparar proyectiles desde el edificio.

Además, para mantener la defensa de la fortaleza ante cualquier posible asalto, se colocaron en la azotea de la Catedral de Málaga tanto cañones reales para responder a los ataques como gárgolas en forma de cañón para simular ser esta munición y que los enemigos cesaran cualquier intento de ofensiva.

Así, en lugar de las tradicionales gárgolas de seres mitológicos o celestiales que suelen acompañar a la mayoría de iglesias del planeta, la Catedral aún cuenta en su estructura con diversos cañones reales y simulados que recuerdan a las historias de piratería que asolaban Málaga.