Neurocirujanos de Málaga extirpan un tumor cerebral a un joven de 25 años mientras estaba despierto y cantaba

Un equipo de neurocirujanos ha logrado extirpar un tumor cerebral mientras el paciente permanecía despierto e, incluso, cantaba canciones de los Eagles. Parece sacado de una película, pero ha ocurrido en el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena, donde el joven fue dado de alta a las 48 horas sin presentar ninguna secuela neurológica gracias al éxito de la cirugía.

La intervención, que combinaba la innovación médica y sensibilidad humana, logró la resección completa del tumor cerebral en el paciente que tenía tan solo 25 años, pero que, desde hacía seis meses, sufría crisis comiciales recurrentes, con pérdida del habla y debilidad en el brazo y la mano derechos.

“El paciente presentaba entre seis y ocho episodios semanales, lo que afectaba gravemente su calidad de vida”, ha explicado el doctor Benjamín López, neurocirujano del Hospital Vithas Xanit Internacional y encargado de la intervención.

Paciente despierto

Según ha detallado el especialista, la resonancia magnética cerebral reveló un crecimiento progresivo de una lesión tumoral que, tres años atrás, no pudo ser extirpada por completo debido al riesgo de afectar áreas cerebrales implicadas en el lenguaje.

“Durante aquella primera intervención, la estimulación de ciertas regiones provocaba alteraciones del habla, lo que obligó a preservar parte del tumor para evitar secuelas neurológicas”, ha aclarado el doctor López.

No obstante, ante el empeoramiento clínico, se decidió realizar una nueva intervención quirúrgica, esta vez con el paciente despierto durante todo el procedimiento.

Neurocirugía en vigilia

Esta técnica se conoce como neurocirugía en vigilia y permite a los especialistas monitorizar en tiempo real funciones críticas como el lenguaje y la motricidad, “minimizando riesgos y maximizando la precisión”, según ha señalado Hospital Vithas Xanit Internacional en un comunicado.

Durante la operación, se llevó a cabo un mapeo funcional del lenguaje y una exploración continua de la fuerza del brazo y la mano derechos. Gracias a esta estrategia, fue posible “identificar con exactitud” las zonas funcionales y proceder a la resección completa del tumor, sin comprometer las capacidades neurológicas del paciente.

Recital espontáneo

Desde el centro han destacado que uno de los momentos más singulares de la intervención fue cuando el paciente, en plena exéresis de la lesión, ofreció un recital espontáneo cantando temas clásicos de Eagles, lo que permitió al equipo médico evaluar su función lingüística de forma dinámica y emocionalmente significativa.

El resultado, según el hospital, ha sido “excepcional”. La prueba está en que su recuperación ha sido rápida y completa, ya que fue dado de alta 48 horas después de la cirugía, sin presentar ningún tipo de déficit neurológico. Para Vithas, esto supone “un hito en la aplicación de técnicas avanzadas de neurocirugía funcional”.

“Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo la tecnología médica, el conocimiento neurocientífico y la empatía pueden converger para ofrecer soluciones seguras y eficaces en situaciones de alta complejidad”, ha subrayado el equipo médico responsable.