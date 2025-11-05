Pepe Cobos, de El Pimpi de Málaga, reconocido como Mejor Empresario Hostelero de España: "Mi gratitud es infinita"

El empresario malagueño Pepe Cobos, cofundador de la emblemática bodega El Pimpi de Málaga, ha recibido el galardón al Mejor Empresario Hostelero de España, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la hostelería, la cultura y el compromiso social. El premio ha sido entregado por la Asociación de Hostelería de España en la gala de los XIX Premios Nacionales de Hostelería, una cita celebrada este martes 4 de noviembre en Castellón y que reúne cada año a los principales representantes del sector. La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha recordado que El Pimpi emplea a más de 200 personas y recibe a más de mil comensales diarios "manteniendo vivo el espíritu de servicio, cercanía y pasión que siempre ha guiado a su fundador".

Cobos acudió al acto acompañado de su familia y del presidente de Mahos y vicepresidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Javier Frutos, quien junto a Rafael Toledo, director de zona sur de Mahou San Miguel, fue el encargado de hacer entrega del premio.

"Decía Don Quijote a Sancho: amigo Sancho, la ingratitud es el mayor pecado que existe. Y yo digo: mi gratitud hacia vosotros es infinita. Sois mis maestros; de vosotros he aprendido muchísimo y agradezco enormemente a la plantilla, que es la verdadera protagonista de todo esto también", ha comentado Pepe Cobos visiblemente emocionado. El sector hostelero ha destacado la "humildad y gratitud" con la que este reconocido empresario ha acogido la distinción.

Una enorme trayectoria

José Cobos Mena, nacido en Córdoba —aunque es "malagueño de corazón"—, inició su trayectoria profesional desde muy joven, desempeñando distintos oficios hasta adentrarse en el mundo de la hostelería. A los 17 años comenzó en Bodegas Campos, y en 1971, junto a Francisco Campos, fundó en Málaga la histórica bodega El Pimpi, hoy convertida en uno de los grandes símbolos culturales, sociales y gastronómicos de la ciudad.

Una imagen de la gala del Premio Empresario Hostelero de España a Pepe Cobos, de El Pimpi de Málaga. / L. O.

El Pimpi ha sido pionero en la promoción de los productos de proximidad, la cultura local y la acción social a través de la Fundación El Pimpi, que ha apoyado más de un centenar de proyectos solidarios. Bajo el liderazgo de Cobos y su hija Elena, el establecimiento ha impulsado la sostenibilidad con la creación de la Huerta del Paraíso, donde se cultivan productos propios como el reconocido tomate Huevo de Toro.

A lo largo de su trayectoria, Pepe Cobos ha recibido numerosos reconocimientos por su compromiso con Málaga, su visión emprendedora y su defensa de los valores que hacen de la hostelería un motor económico y social.