PSOE e IU critican el "oscurantismo" del proyecto de la torre del puerto

El envío del expediente del proyecto de Chipperfield a Puertos del Estado la semana pasada ha provocado este miércoles las críticas de los grupos de oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Una tramitación que, tanto PSOE como Con Málaga, demuestran el "oscurantismo" con el que se está getionando el proyecto del rascacielos del Dique de Levante.

El portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Pérez, no entiende que la Autoridad Portuaria de Málaga haya remitido el nuevo proyecto a Puertos del Estado "sin presentarlo ante su Consejo de Administración ni ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento". Por su parte, la portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha lamentado que se haya elevado el proyecto definitivo a Puertos del Estado "sin que haya pasado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ni por el Ayuntamiento, y lo que es más grave, sin que se haya hecho público".

Pérez: "Que ni el alcalde conozca proyecto es aberración"

Daniel Pérez ha calificado esta situación como "una aberración democrática", puesto que "el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no puede desconocer un proyecto que puede cambiar para siempre la fisonomía y la identidad visual de la ciudad". Por ello, Pérez ha remitido una carta al alcalde para "exigir que, como máxima autoridad municipal, reclame el acceso al proyecto completo, lo ponga a disposición de los grupos municipales y lo someta a exposición pública". "Lo primero que debería haber hecho el alcalde es llamar al presidente de la Autoridad Portuaria, sentarlo en su despacho y exigirle que le enseñara el proyecto completo. Si no lo conoce, es gravísimo. Y si lo conoce y calla, todavía peor", ha afirmado Pérez.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto a concejales socialistas / L.O.

Asimismo, ha recordado que su formación "ha votado en contra del proyecto en todas las instancias municipales" y que la posición del partido "es rotunda: ese hotel no puede construirse en el dique de Levante". Pérez ha advertido de que "la torre supondría un atentado visual y patrimonial, una hipoteca para generaciones de malagueños y una ruptura irreversible del horizonte marítimo. Este proyecto no representa modernidad ni progreso, sino especulación. Málaga merece un modelo de desarrollo respetuoso con su patrimonio, su puerto y su historia".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha criticado que el nuevo diseño del hotel rascacielos "se ha tramitado al margen de la normalidad urbanística, introduciendo cambios sustanciales en la altura -de 114 a 144 metros- y en el volumen edificable sin informes actualizados de movilidad ni exposición pública". Así, ha recordado que el proyecto "fue aprobado exclusivamente con los votos del Partido Popular y que ya entonces despertó un fuerte rechazo ciudadano, con más de 1.400 alegaciones y advertencias de organismos internacionales como Icomos-Unesco, que alertó del peligro de actuaciones tan agresivas sobre el frente portuario". "En lugar de corregirlo, el PP ha optado por un camino todavía más oscuro y opaco", ha lamentado. "Este rascacielos apagaría la Farola y desfiguraría el skyline de Málaga. No se puede hipotecar el futuro de la ciudad por un proyecto especulativo", ha concluido.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas / L.O.

Con Málaga: "Que se haga público el proyecto"

Muy crítica también se ha mostrado la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, que ha señalado que "estamos ante una vulneración clara del derecho a la información, a la transparencia y ante un ejercicio de oscurantismo por parte de la autoridad portuaria y del alcalde sin precedentes".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que "es absolutamente deleznable que un proyecto urbanístico especulativo y con un terrible impacto paisajístico y patrimonial y con una gran oposición social ha tenido, llegándose a presentar más de 1.400 alegaciones al proyecto, se mantenga guardado en un cajón y se haya elevado a Puertos de Estado sin que la ciudadanía malagueña haya podido conocerlo". Por esto, ha exigido a De la Torre que, "en su calidad de alcalde y de miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, haga público el proyecto".

"Queremos tener toda la información porque sospechamos, y mucho nos tenemos que, si se está gestionando con este oscurantismo el proyecto del rascacielos del Puerto es porque, muy probablemente, vulnere e incumpla principios y requisitos tanto de la normativa de puertos como de la urbanística", ha subrayado Morillas.

En este punto, ha recordado que "por parte del equipo de gobierno del Partido Popular se hizo una modificación del Plan Especial del Puerto para adecuarlo y diseñarlo a medida del antiguo proyecto de este rascacielos. Luego se presentaron unas infografías, que eran un chiste de mal gusto en las que el rascacielos prácticamente no se veía y que apuntaban a que Chipperfield estaba más bien haciendo una labor de Copperfield intentando ocultar el proyecto". "Ahora bien, lo que sí sabemos es que ese proyecto incrementa la altura del proyecto inicial, con una altura de más 144 metros, más de 30 metros más que el proyecto anterior, así como también incrementa el volumen alcanzando más de 1.000 metros cuadrados".

Por tanto, ha señalado, "estamos ante un proyecto que, no solo está oculto, sino que los pocos datos que conocemos de él, indican que el impacto paisajístico, patrimonial y medioambiental sería incluso mayor al que se presentó con anterioridad". De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha exigido al alcalde de la ciudad que "abandone el oscurantismo, que deje de tener este proyecto, lesivo para el interés general de la ciudad, metido en un cajón, y que lo haga público".

Chipperfield junto a la maqueta del proyecto de la Torre del Puerto. / L.O

La Torre de Chipperfield

Aunque el Puerto de Málaga ya es conocedor del proyecto definitivo, lo cierto es que la opinión pública aún desconoce cómo será el hotel rascacielos proyectado por David Chipperfield, el segundo arquitecto contratado por los promotores, Andalusian Hospitality II, para dar un giro a un proyecto altamente contestado por los malagueños.

Por tanto, poco se conoce de la nueva Torre del Puerto en cuanto a diseño tras la salida del arquitecto José Seguí del proyecto. Lo que sí se conoce es que medirá 144 metros, por lo que casi agota la altura máxima permitida, fijada en 150 metros.

Según anunciaron los promotores a principios de año, el hotel de Cinco Estrellas Gran Lujo tendrá una horquilla de habitaciones de entre 350 y 390 habitaciones, de las que el 30% serán suites.