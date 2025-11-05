Este es el pueblo de Málaga que compite en el concurso de luces de Navidad de Ferrero Rocher: es el único andaluz elegido

Málaga tendrá un papel destacado esta Navidad de la mano de Ferrero Rocher que, para su ya tradicional campaña 'Juntos brillamos más', en la que escoge un municipio como 'Pueblo Ferrero Rocher' para encarnar el espíritu navideño con su iluminación y decoración, ha escogido entre los finalistas a una localidad malagueña.

En total, la marca ha seleccionado 17 pueblos de toda España para su concurso de luces, uno por cada comunidad autónoma, de los que un municipio de Málaga ha sido el elegido para representar Andalucía en los reconocidos spots e iniciativas de la marca de bombones y turrones. Esta localidad tomará el relevo de Ribadavia, en Ourense, que ganó el concurso del pasado año.

La localidad malagueña escogida para disputarse el puesto de 'Pueblo Ferrero Rocher' es Cómpeta, territorio conocido como la Cornisa de la Axarquía del que la marca ha asegurado que se caracteriza por su "magia encalada con sabor a moscatel". "Sus empinadas y estrechas calles blancas pueden tener un brillo único esta Navidad", han señalado desde Ferrero Rocher.

Además, han recalcado sobre el municipio: "Arropada entre sierras malagueñas, Cómpeta invita a perderse entre sus empinadas y estrechas calles de blancas fachadas. Los romanos le dieron el nombre de 'cruce de caminos' sin duda, un lugar de encuentro rodeado de viñas y paisajes que miran al Mediterráneo".

La elección de Cómpeta como 'Pueblo Ferrero Rocher', en manos de los ciudadanos

Así, Cómpeta opta a vivir una Navidad "totalmente mágica" gracia a la iluminación de Ferrero Rocher. Pero para ello, tendrá que pasar cuatro fases de votación en la que se eliminarán de forma progresiva diversos municipios hasta que dos de ellos se enfrenten en la gran final, que se producirá el 15 de diciembre.

Serán los propios ciudadanos los que escojan entre estros 17 territorios el pueblo más navideño que recibirá la iluminación dorada de Ferrero Rocher. Para participar, tendrán que ser mayores de edad y acceder antes del 14 de diciembre, cuando finalizarán las votaciones, a la página web de Ferrero Rocher. Tras esto, deberán elegir al pueblo, escribir su nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono, y aceptar las condiciones y bases legales.

Por ello, el Ayuntamiento de Cómpeta ha animado a su población y a todos los malagueños y visitantes a que participen y ayuden a que este pueblo de la Axarquía tenga este año su Navidad más dorada: "Para terminar el año 2025 como Cómpeta merece, una vez más somos noticia a nivel nacional. La primera vez fue con Capital del Turismo Rural, la segunda con Booking, que nos seleccionó como Pueblo con Encanto, y ahora, la vista está puesta en nuestro pueblo por parte de Ferrero Rocher".

Los municipios que se enfrentan a Cómpeta para ser 'Pueblo Ferrero Rocher'

"Ahora necesitamos vuestra ayuda para pasar las distintas fases de votación y convertir a nuestro pueblo en el elegido para recibir la icónica decoración y el gran encendido de luces navideñas de Ferrero Rocher. La campaña, ya un clásico en España, simboliza el arranque de las fiestas navideñas. Y este año, podemos brillar juntos", ha añadido el municipio, que ha pedido colaboración ciudadana para que la luz de Cómpeta "llegue a todos los rincones de España".

Junto a Cómpeta, los municipios que se disputa este concurso son Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana), Altafulla (Tarragona, Cataluña), A Guarda (Pontevedra, Galicia), Balmaseda (Vizcaya, País Vasco), Bullas (Murcia), Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura), Graus (Huesca, Aragón), Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias), Torrelaguna (Madrid) y Viana (Navarra).