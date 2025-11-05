Nuevo colapso en las carreteras de Málaga por dos accidentes

Las carreteras de la provincia de Málaga vuelven a mostrar su peor versión tras haberse registrado durante la mañana de este miércoles dos accidentes:uno en la A-7 a su paso por el municipio de Vélez-Málaga y otro en la A-357, en la capital. En ambos casos se registran importantes atascos que de nuevo colaposan el tráfico en dirección a la ciudad de Málaga, según ha confirmado el Centro de Gestión del Tráfico.

Así, en la A-357, el accidente ha tenido lugar sobre las 07.45 horas, a la altura de Málaga TechPark, en sentido Málaga, en el kilómetro 60. En concreto, se trata de un alcance entre varios vehículos en el carril izquierdo, que permanece cortado. Actualmente, se registran unos siete kilómetros de retenciones.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado por el accidente. Así, según los alertantes, hay heridos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y los sanitarios.

Por otro lado, el accidente en la A-7 ha tenido lugar a las 06.15 horas sobre el kilómetro 965, a la altura de Chilches, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, y en sentido Málaga. Al parecer, un vehículo estaba detenido en el arcén y ha sido alcanzado por un camión, que ha volcado.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de los bomberos, de los servicios sanitarios y de la Guardia Civil, según han indicado desde el 112. Al parecer, no hay heridos. Así, el camión está ocupando el carril derecho de la citada vía, por lo que se están produciendo retenciones, en sentido Málaga, de unos cinco kilómetros, según han apuntado desde Tráfico.

Otros percances

Además de estos dos accidentes, también se ha registrado una colisión sin heridos entre un camión y un turismo, en la MA-20, en el kilómetro 8, en sentido Fuengirola.

De igual modo, otro accidente ha tenido lugar en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, en la A-7052, en el kilómetro 1, sentido Estación de Cártama. Se trata de una colisión, en la que hay heridos, entre una moto y un coche. Hasta el lugar se han desplazado los sanitarios y la Guardia Civil.

Por otro lado, en la pasada madrugada, en Málaga capital, sobre las 02.40 horas, ha tenido lugar una colisión entre dos vehículos en la avenida Jorge Silvela. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y los sanitarios, que atendieron en el lugar a un hombre de 25 años.