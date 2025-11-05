Tormenta perfecta contra el crimen organizado en Málaga: 55 detenidos en un mes por tiroteos, secuestros, vuelcos y narcotráfico

El patio central de la Comisaría Provincial de Málaga ha sido esta mañana uno de los puntos más seguros de España. Bajo la atenta mirada de agentes armados con metralletas, la Policía Nacional ha exhibido un botín millonario formado casi nueve toneladas de droga, de los que 170 kilos son cocaína y el resto hachís, y un arsenal formado por 37 armas, entre ellas un fusil de asalto, y munición suficiente para enterrarlas.

La exposición sólo es la punta del iceberg de las siete investigaciones que la élite de la lucha contra el crimen organizado de este cuerpo ha asestado en la Costa del Sol en apenas un mes, una tormenta perfecta que ha permitido desmantelar otras tantas organizaciones de alto perfil que han arrojado 55 detenidos. Estas actuaciones contra el crimen organizado ha sido presentada en un acto por el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el comisario principal y jefe provincial, Roberto Rodríguez. El primero ha hablado del "golpe duro y certero", "el mayor de los últimos tiempos contra el crimen organizado de la Costa del Sol", y el segundo ha resumido las operaciones, que entre otras casas han esclarecido dos tentativas de asesinatos, una en Benalmádena y otra en Málaga capital, y un secuestro de cinco días que adelantó hace más de un año La Opinión.

"Me están torturando"

Ocurrió en octubre del año pasado, cuando un ciudadano marroquí fue asaltado en el aparcamiento de un restaurante ubicado en la avenida Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe de Marbella. Durante su cautiverio, los autores lo golpearon y lo grabaron en un vídeo en el que la víctima aparece con lesiones y suplicando a los suyos que hagan lo que los captores piden porque lo estaban torturando. Finalmente, fue liberado en Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria) y ahora la Policía Nacional ha detenido a diez ciudadanos de nacionalidad francesa que operaban en la Costa del Sol acusados de secuestrarlo por encargo y lesiones.

Otro de los crímenes resueltos es el tiroteo de Benalmádena de diciembre de 2024, cuando dos ciudadanos suecos fueron atacados tras coger un vehículo VTC. Las víctimas fueron interceptadas en la calle Poseidón por otros hombres que iban en otro vehículo con un subfusil y una pistola. Los objetivos, amenazados en su país por el crimen organizado, se salvaron saliendo del coche y arrojándose por un talud de 30 metros. Dos franceses han sido detenidos en Mijas Costa y Estepona por su presunta implicación en los hechos, interviniendo los investigadores hasta 21 armas de fuego que tenían almacenadas en la vivienda del segundo municipio.

En la operación Barbas han sido detenidas otras cinco personas, también franceses, y emitida una Orden Europea de Detención y Entrega a un sexto como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, falsificación documental, sustracción de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. A raíz de la operación Lobezno, las investigaciones desvelaron que dos de los miembros alquilaron una nave industrial en Antequera con identidades falsas. A finales de mayo, se supo que usaron ese inmueble para cargar una furgoneta con hachís. Tenía las placas dobladas y la carga quedó oculta en un furgón de alquiler con placas polacas que se dirigía a Madrid. Finalmente, fue interceptado por una patrulla en Jaén. Además de las detenciones, fueron decomisados 374 kilos de hachís. La Policía Nacional demostró que los implicados en estas tres primeras operaciones pertenecían a una misma organización que se dedicaba a llevar a cabo secuestros, ajustes de cuentas y tráfico de drogas.

Tiroteo en Cruz de Humilladero

La operación Bolero da por esclarecido el intento de homicidio que se produjo en un supermercado de Málaga capital. Fue a plena luz del día en el aparcamiento del establecimiento, ubicado en la calle San Salvador, en Cruz de Humilladero. Un hombre recibió dos disparos por parte de un grupo de cinco individuos que querían sustraerle una bolsa llena de fajos de billetes. Entre los dos detenidos en Marbella y Málaga se encuentra el presunto autor material de los disparos, mientras que los otros tres están identificados y en busca y captura.

La operación Kuni ha girado en torno a un grupo especializado en vuelcos, como se conocen los robos de droga entre narcos. Tras un año de investigación, la Udyco-Costa del Sol ha logrado la desarticulación de un grupo francés que se había asentado en Estepona. La operación suma once registros en domicilios de Marbella, Estepona y El Saucejo (Sevilla). Los investigadores detuvieron a nueve individuos por delitos de depósito de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Se han intervenido 14 armas de fuego, incluidos tres fusiles de asalto con su munición, y 600 kilos de hachís que la organización tenía en una vivienda particular en Estepona. El comisario ha explicado que el grupo utilizaba para desplazar las armas de fuego un pequeño automóvil utilitario con un doble fondo a modo de "armero móvil con el que pasaban desapercibidos y acudían a los lugares para llevar a cabo los vuelcos a narcotraficantes. Tras la labor investigativa, se concluyó que los detenidos acudían a realizar los vuelcos a localidades de la Costa del Sol, pero además a otras ciudades como Cádiz, Sevilla y Madrid. Además de las armas se han intervenido 2.515 kilogramos de hachís, 120.000 euros en efectivo y 27 vehículos.

La Udyco-Costa del Sol y sus homólogos de Barcelona han logrado la incautación de 1.680 kilogramos de hachís y la detención de cinco personas, localizadas en esta ocasión en Cataluña en la operación Marisma, que ha permitido la desarticulación de una organización asentada en la provincia de Málaga. Su misión era almacenar grandes cantidades de cannabis en el Campo de Gibraltar para luego trasladarla a Barcelona.

Zulos de droga en Campanillas

La operación Tomato tienen su epicentro en el barrio malagueño de Bailén-Miraflores. Los agentes constataron el elevado tránsito de compradores y movimientos y en los que el máximo investigado entregaba bolsas o mochilas en las que se portaban hasta cinco kilogramos de cocaína. Posteriormente, centrados los agentes en conocer de dónde partía la droga, localizaron varias guarderías en la capital, incluidos dos zulos bajo tierra en una propiedad de Campanillas, en cuyo registro se incautaron de 170 kilos de cocaína, dos pistolas semiautomáticas y 129.515 euros. Este operativo suma nueve detenidos, entre ellos el líder en Ronda.

La operación Mosk se ha centrado en un grupo dedicado a transportar droga en vehículos de gran cilindrada. Los miembros estaban asentados en Alhaurín el Grande y Cártama. Las vigilancias detectaron un inmueble en este último municipio del que se extraían fardos azules para ser introducidos en un todoterreno que iniciaba la marcha con el apoyo por una furgoneta y un turismo. Las placas no correspondían con dicho vehículo, y en colaboración con Udyco-Granada, se logró interceptar a dichos vehículos con 600 kilos de hachís en su interior y se detuvo a los implicados. Se detuvo a tres personas, a dos de las cuales se les imputó un delito contra la seguridad vial al carecer de carné de conducir, y a todas ellas delitos de tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Dos entradas y registros domiciliarios en los municipios malagueños permitió intervenir 2.500 kilogramos de hachís y cuatro vehículos. A uno de los detenidos le constaba una OEDE por las autoridades francesas por su implicación en un delito de homicidio y agresión con lesiones graves. La autoridad judicial decretó para todos ellos ingreso en prisión.

Go Fast

Por último, la operación Chef ha desmantelado un grupo Go Fast, como se conoce el transporte de droga en vehículos a gran velocidad. Los investigadores detectaron un grupo francés que al menos había culminado cinco transportes internacionales. Localizaron una nave industrial en la localidad de Mollina donde guardaban los vehículos con los que posteriormente transportaban la droga. Ya a finales de septiembre, los agentes presenciaron una importante carga de hachís en un paraje rural entre las Sierras de Grazalema y los Alcornocales. La actuación policial frustró el transporte previsto y logró detener la carga en Cijuela (Granada). La furgoneta llevaba 1.045 kilos de hachís, mientras que en cuatro registros fueron detenidas cuatro personas por su implicación en los hechos en las localidades de Mollina, Mijas y Estepona. Se intervinieron seis vehículos. A finales del mes de octubre, se llevó a cabo la segunda fase de explotación con dos detenciones más y un registro en una finca en Churriana, en Málaga capital, donde se guardaban los vehículos empleados por la organización. Se intervinieron otros seis vehículos.