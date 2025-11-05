Unicaja AM reúne a más de 500 clientes de banca privada para compartir su visión del mercado y las oportunidades de inversión

La sociedad gestora de fondos de inversión del Grupo Unicaja, Unicaja Asset Management, ha reunido a más de 500 clientes de banca privada en una serie de jornadas informativas celebradas en diversos puntos de España, entre ellos Málaga, con el objetivo de compartir su visión de mercado para el cierre de 2025 y presentar las principales alternativas de inversión para los próximos meses. Estas sesiones han contado con la participación de Allianz Global Investors, BlackRock y Candriam, entidades con las que Unicaja mantiene acuerdos estratégicos.

La gestora ha destacado en estos encuentros la "resiliencia" de la economía europea y la "importancia de la diversificación" en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios en la política monetaria.

"El entorno macroeconómico actual se caracteriza por una moderación de las expectativas de tipos de interés, una inflación en niveles más controlados y una recuperación gradual del apetito por riesgo en los mercados financieros", ha apuntado este miércoles la entidad.

Las sesiones presenciales se han celebrado en una veintena de ciudades. El banco destaca que se enmarcan, además, en el "relanzamiento" de Unicaja Banca Privada, una nueva etapa en la que Unicaja AM desempeña "un papel clave, reforzando su propuesta de valor mediante una gestión responsable, innovadora y adaptada a las necesidades de cada cliente". Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Gijón, León, Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zamora han sido los emplazamientos elegidos para estos encuentros.

Oferta "diversificada"

Unicaja explica que su gestora quiere "consolidar su posicionamiento como actor relevante" en el panorama nacional de fondos de inversión, con una oferta "diversificada" que responde a distintos perfiles de riesgo y objetivos financieros. La entidad financiera recuerda que el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja pone el foco "en la mejora y la personalización de la experiencia y en la creación de valor para el cliente, situándolo en el centro de su actividad".

El banco malagueño afirma que su Unicaja AM ofrece, a través de los acuerdos alcanzados con Allianz Global Investors, BlackRock y Candriam, una "gestión activa, diversificada y eficiente, sin comprometer los niveles de riesgo, mejorando la calidad del servicio y ampliando su gama de productos de inversión".

Otro de los encuentros celebrados por Unicaja con clientes de banca privada. / L. O.

Fondos multiactivos

En el actual contexto económico global, los fondos multiactivos de Unicaja AM se posicionan como "soluciones versátiles para distintos perfiles inversores" que permiten "capturar oportunidades tanto en renta fija como en variable".

"La gama de fondos multiactivos se beneficia de una arquitectura de inversión que permite ajustar la exposición a activos en función del escenario económico, manteniendo un control riguroso sobre la volatilidad, lo que los convierte en una alternativa sólida frente a productos más rígidos o indexados", añade.