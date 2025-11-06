Los 10 'Pueblos Mágicos' de Málaga que tienes que visitar sí o sí este otoño: con bosques cobrizos, calles empedradas y la mejor gastronomía

"Hay muchos pueblos bonitos, con encanto, históricos, con gran patrimonio; pero hay pueblos singulares, pueblos que te llenan el alma con su gastronomía, con sus tradiciones, con sus fiestas, con un atardecer especial, con algo que los hace únicos". Así presenta el prestigioso listado de los 'Pueblos Mágicos' de España a los municipios que, dentro de la belleza que encierra cada rincón del país, han logrado destacar sobre los demás por esas particularidades que los hacen los mejores rincones para visitar sí o sí, al menos, una vez en la vida. Y 10 de esos 'pueblos mágicos' perfectos para recorrer en otoño por sus bosques cobrizos, sus calles empedradas y su gastronomía de ensueño están en la provincia de Málaga.

Tal y como ha señalado la propia publicación, estos pueblos hacen que sus visitantes guarden "los recuerdos más gratos" que harán de cualquier viaje uno "mágico" que repetir. En la provincia de Málaga, son 10 estos entornos "singulares" que consiguen cautivar el alma y la memoria de quienes se adentran en su fisionomía, como es el caso de Alfarnate, nombrado 'Pueblo Mágico' de España.

Alfarnate / .

Alfarnate, uno de los 'Pueblos Mágicos de España'

"Alfarnate te espera, unidos sus barrios por un río que se hace paseo y bosque en el centro del pueblo. Te espera en sus calles, muchas de trazado árabe, con bellos rincones, plazuelas, arcos y, siempre, flores sobre la cal de las fachadas, sobre las rejas, en soportales, haciendo del paseo una experiencia vital y hermosa", ha recalcado la publicación.

Además, ha recomendado visitar el bosque de pinos sobre el pueblo, donde una pequeña ermita del Santo Cristo se erige modesta entre jardines y que permiten un "paisaje sorprendente" de la serranía. De igual modo, este enclave destaca por su gastronomía tradicional con productos típicos de montaña, con platos como las sopas cachorreña.

Atajate, 'Pueblo Mágico' de Málaga

Atajate, en la serranía de Ronda, es otro de los 'Pueblos Mágicos' de España que se encuentran en Málaga, del que la publicación asegura que es uno de los pueblos más pequeños y de menor población de la provincia malagueña, pero que destaca por su belleza, su encanto y su magia. "Pueblo de lavaderos y pilas que hablan de su legado, de sus costumbres, de sus tradiciones, de la importancia del agua que ﬂuye de sus manantiales casi a ﬂor de tierra", ha afirmado.

Vista de Atajate. / L.O.

Además, este enclave cuenta con rutas con paisajes "sin parangón" de montaña con senderos y caminos por los que merece la pena perderse. "Siempre puedes asomarte a su mirador, divisar la inmensidad y dejar de pensar en lo urbano y terrenal", ha recalcado. A esto se suma su casco urbano, con casas de piedra, ladrillo y cal diseminadas por sus calles empedradas y estrechas del municipio, lo que hace que se convierta en uno de los pueblos blancos con más encanto del territorio.

Canillas de Aceituno, en el listado de 'Pueblos Mágicos' de Málaga

Canillas de Aceituno es otro de los 'Pueblos Mágicos' de Málaga, del que el listado ha asegurado que es "un jardín en calles cuajadas de cal y flores". "Un pueblo blanco enclavado en el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, dominando desde su altura -bajo las faldas de la Maroma-todo el paisaje de la Axarquía", ha afirmado sobre esta localidad cuya magia vive en sus calles, fachadas, balcones y rejas con flores.

Vista de Canillas de Aceituno / Javier Lerena

"Su magia es adentrarse en la sierra por caminos antiguos donde transitaron arrieros, que bajaban nieve de los neveros de la Maroma, o comerciaban con los pueblos de las tierras de Alhama. Hacer senderismo en Canillas es una de las mejores experiencias", ha señalado.

Asimismo, este entorno cuenta con uno de los senderos más emblemáticos de Málaga, El Saltillo, con pasarelas que transitan entre paredes rocosas. Y como el resto de localidades de la zona, Canillas de Aceituno ofrece un "mágico sabor de la sierra", con los asados de 'Chivo de Canillas' como su principal referente.

Casarabonela, entre los pueblos de Málaga perfectos para visitar en otoño

El listado de 'Pueblos Mágicos' de Málaga continúa con Casarabonela, un municipio recostado en la Sierra Prieta que destaca por su caserío morisco de blancas fachadas y su entorno natural. "A sus pies se extienden frescas huertas y su entramado urbano se adorna con fuentes, plazas y callejuelas. Situada en la entrada del Parque Nacional Sierra de las Nieves, esta localidad malagueña ofrece una rica biodiversidad, con especies como el pinsapo y la cabra montés, además de bellos paisajes ideales para el senderismo", ha añadido la publicación.

Vista de Casarabonela / La Opinión

Además, entre sus monumentos más destacados se encuentran el Jardín Botánico 'Mora i Bravard', que alberga la mayor colección de suculentas de España, con 2.500 especies; y la iglesia de Santiago Apóstol, del siglo XVI, que resalta por su capilla barroca y su Museo de Arte Sacro. Entre sus riquezas también se encuentran el barrio del Arrabal y sus ﬂoridas calles, la Ermita de la Veracruz, de estilo mudéjar, y el Castillo medieval, que conserva murallas y torres con vistas panorámicas.

Comares, otro de los 'Pueblos Mágicos' de España

Entre los 'Pueblos Mágicos' de España también se sitúa Comares, conocido como el 'Balcón de la Axarquía' por sus vistas y ubicación que, además de hermosura, paisaje y monumentos, ofrece a sus visitantes una de las tirolinas más largas de España y un monumento a los fiesteros.

De ese modo, esta localidad situada entre la Axarquía y los Montes de Málaga cuenta con las mejores panorámicas del corredor de Periana, los montes de la Axarquía, el valle de Vélez y la Sierra de Tejeda gracias a su localización, sobre una elevada cima a más de 700 metros de altura.

Comares, el pueblo de Málaga con una de las tirolinas más largas de España y un monumento a los fiesteros: es uno de los Pueblos Mágicos de la provincia / .

Los orígenes de Comares son difusos, aunque se cree que se remontan al siglo XII antes de Cristo, cuando los griegos llegaron a la costa de Málaga, pero lo que sí se conoce a la perfección es la importancia que tuvo en el municipio la época musulmana, cuya huella aún se puede encontrar en la propia fisionomía del pueblo, con calles sinuosas, laberínticas callejuelas, caminos empedrados y estrechas casas blancas decoradas con flores de colores.

De igual modo, entre los hitos de este municipio está poseer una de las tirolinas más largas de toda España y la más larga del país de las que atraviesan un entorno urbano, con un recorrido de 436 metros de longitud a unos 100 metros sobre el suelo. De este enclave parten cuatro vías ferratas, así como diversas rutas de senderismo, que convierten este territorio en uno perfecto para el turismo activo.

Cómpeta y su privilegiada ubicación, perfectos para visitar en otoño

Otro de los municipios escogidos como 'Pueblo Mágico' de España es Cómpeta, convertido en uno de los mejores lugares para visitar durante este otoño gracias a su privilegiada ubicación, en plena Axarquía malagueña, al pie de la Sierra Almijara, y su cercanía con las sierras de Tejeda y Alhama, lo que le ha hecho ser conocido como 'Cornisa de la Costa del Sol'.

Cómpeta. / La Opinión

Cómpeta fue un importante punto de encuentro y de comercio durante la época romana, una impronta que aún se puede contemplar en sus principales monumentos y enclaves de interés. Además, su pasado morisco está patente en sus calles estrechas y empinadas, así como en sus casas blancas salpicadas por los llamativos colores de las flores que decoran cada uno de sus balcones, lo que ha convertido Cómpeta en uno de los municipios más fotogénicos de toda Andalucía. Todo ello sumado a su ubicación, entre montañas y viñedos, lomas, barrancos y senderos que recorren las Sierras de Tejera, Almijara y Alhama.

El Borge, un "paraíso moscatel" en Málaga

El Borge, conocido como "La Villa de la Pasa", es otro de los 'Pueblos Mágicos' de Málaga, que destaca por ser un "paraíso moscatel de viñedos, lagares y paseros". Sobre este enclave, la publicación ha afirmado que su paisaje de barrancos y lomas cubiertas de viñas, almendros y olivar hacen que sea un lugar perfecto para visitar en cualquier época del año.

Archivo - Vistas del municipio de El Borge / AYUNTAMIENTO DE EL BORGE - Archivo

"Esta población es un vivo homenaje a los vendimiadores que desde hace siglos recorren sus montes con cepas llenas de uvas, para conseguir las mejores pasas del mundo. Por ello es el principal productor de uva pasa moscatel de España y algunas de sus cepas tienen más de 150 años de antigüedad", ha recalcado la publicación.

En su cocina también destacan carnes como el chivo al ajillo, el pollo a la alborgeña o el lomo al moscatel; las ensaladas de la huerta completadas con sus frutos subtropicales como el aguacate y el mango; y las sopas, tanto frías como calientes, donde destacan el ajoblanco y el gazpachuelo.

Fuente de Piedra, otro de los 'Pueblos Mágicos' de España

El listado de 'Pueblos Mágicos' continúa con Fuente de Piedra, que tiene en su Laguna Salada su principal riqueza, siendo la zona más importante para la reproducción del flamenco común en la península y constituyendo un lugar de excepcional importancia para la reproducción de otras aves, lo que le ha convertido en una de las Zonas Húmedas más importantes de Andalucía.

Flamencos en Fuente de Piedra / Javier Lerena

"Desde la antigüedad, las personas recorrían kilómetros para tomar de las aguas de la fuente, ya que consideraban que tenía virtudes y eso provocó que el pueblo fuera un lugar destinado al cuidado y a la salud", ha señalado la publicación sobre la Fuente de la Piedra, surgida en 1547 que no solo es el corazón del pueblo, sino "testigo de la historia" que se extiende 2.500 años atrás.

Moclinejo, 'Pueblo Mágico' de España en Málaga

Moclinejo, situado en la Axarquía, es otro de los 'Pueblos Mágicos' de Málaga considerado "un destino que cautiva a sus visitantes con su historia, su impresionante patrimonio y su enclave privilegiado con vistas 360 grados a toda la costa y al interior". "Hoy en día, Moclinejo es conocido por ser la puerta de la Ruta de la Pasa y de la Ruta del Vino, haciendo honor a su pasado como un lugar de encrucijada de caminos", ha recalcado la publicación.

Entrada al pueblo de Moclinejo / Pueblos Mágicos de España

Entre sus principales eventos destaca su tradicional ﬁesta de Viñeros, en la que rinde homenaje a la vid y al vino moscatel, así como su certamen de Verdiales. "Visitar Moclinejo es sumergirse en una historia fascinante, es descubrir la esencia de un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones y su patrimonio a lo largo de los siglos", ha añadido la publicación.

Tolox, en el listado de 'Pueblos Mágicos' de España

Cerrando el listado de los 'Pueblos Mágicos' de España se encuentra Tolox, un "tesoro andalusí escondido en las montañas de Málaga". "Sus calles estrechas y empinadas cuentan historias de antiguos molinos, castillos y murallas que aún laten en sus festividades y tradiciones. La villa de Tolox te sumerge en una experiencia que abraza la naturaleza, la historia y la cultura tradicional de las montañas", ha afirmado.

Tolox / Diputación de Málaga

De ese modo, se recomienda visitar las Rinconadas del Castillo, un barrio que fue testigo de rebeliones moriscas y que mantiene sus calles serpentinas, así como el Barrio Alto y sus rincones adornados con ﬂores. "Degusta las aguas sulfúricas de la Fuente Amargosa durante tu paseo, famosa por sus propiedades curativas, y sigue su curso hacia un hermoso bosque de ribera y antiguos molinos", ha añadido sobre esta localidad que, además, forma parte de la red de Villas Termales al albergar el Balneario de Fuente Amargosa desde 1867, unas termas únicas en España.