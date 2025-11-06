Atalaya de Jarazmín: entre malos olores y detonaciones

«Nos hemos llegado a despertar del olor y cerrando toda la casa en pleno verano. Eso antes no había pasado; ni siquiera al principio», cuenta María, vecina de Atalaya de Jarazmín.

Esta vecina hace referencia a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Peñón del Cuervo, a pocos metros de esta urbanización en la que ya viven unos 800 vecinos.

Como explica, el Ayuntamiento llegó a aplicar mejoras para bajar la intensidad del olor «y más o menos te acostumbras a días puntuales; pero desde hace unos seis meses, desde antes del verano, el mal olor es continuo», recalca.

A su lado está Dafne, otra vecina, que se muestra tajante con el problema: «Lo de los olores es inaguantable. No es justo que no podamos abrir las ventanas, con el buen tiempo que hace en Málaga, porque huele a mierda; no es un olorcillo, es tener mierda enfrente de tu casa».

Esta vecina se pregunta por qué en la hostelería «nos ponen multas tan altas e inspecciones tan minuciosas para tener todo de punta en blanco de cara al mal olor», y sin embargo se permite esta situación.

A su lado, Elena, otra vecina, apunta que el olor se ha «acentuado y es horrible».

Como explica María, varios vecinos escribieron a Emasa, que contestó que la situación se debe «a problemas en el suministro del producto químico que empleamos para reducir los olores». Emasa confiaba en que los problemas quedaran resueltos «en breve», con un nuevo sistema de «dosificación» en fase de prueba; pero el mal olor continúa este otoño.

Aporta más datos Ramón Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de Atalaya de Jarazmín, que comenta a La Opinión que, según informó Emasa a través del Distrito Málaga Este, todo se ha debido la dificultad de comprar «una serie de productos químicos» por la invasión rusa de Ucrania. «Los olores no son constantes pero sí son episodios que se van dando en días sueltos, y en los últimos 8 o 10 meses se han vuelto a dar con más frecuencia de lo que nos gustaría», detalla.

El presidente vecinal informa de que, este jueves, tiene previsto reunirse con el gerente de Emasa, una cita solicitada hace una semana; «y le voy a pedir información al respecto», subraya.

La EDAR del Peñón del Cuervo, en primer plano y detrás, la chimenea de la Fábrica de Cemento de La Araña, desde Atalaya de Jarazmín. | LA OPINIÓN / l.o.

Voladuras en la cantera

Otro problema que preocupa a los vecinos es el de las voladuras en la cantera de la vecina Fábrica de Cemento de La Araña, cuya chimenea es visible desde la urbanización.

«Antes nos avisaban un día antes en el grupo de los vecinos -del móvil-; ahora no nos avisan y aparte, -las detonaciones- son bastante más fuertes; yo tengo hasta una grietecita», señala África.

Lucía, otra vecina, también cuenta que, los días de voladuras, el polvo en suspensión termina en las plantas de su terraza.

Por su parte María, que remarca que cuando hay detonaciones tiemblan los cristales de su casa y hasta el suelo, apunta que unos 10 o 15 minutos antes de las voladuras pasa un coche de la fábrica con una sirena para alertar.

A este respecto, Ramón Rodríguez, el presidente vecinal, destaca que, para que este sistema del coche funcionara, los vecinos tendrían que estar asomados a la terraza. Por este motivo, la asociación de vecinos llegó a un acuerdo con la Fábrica de Cemento, que se comprometió a avisar por whatsapp al colectivo vecinal. «En un primer momento, avisaron en tres o cuatro ocasiones 20 minutos antes; pero en los últimos cuatro o cinco meses no están avisando».

A la vista de todos estos problemas, Christian, otro vecino, responsabiliza de la situación tanto al Ayuntamiento, «por conceder licencias a sabiendas de los perjuicios que ocasionan instalaciones de esta naturaleza», como al promotor, por vender las viviendas sin hacer mención a estos «inconvenientes».

Silencio municipal

Fuentes de Emasa declinaron esta semana atender a este periódico, con el argumento de que a los vecinos se les contestará «en persona».

Respuesta de la Cementera

Por su parte, fuentes de la Fábrica de Cemento de La Araña declararon ayer que la fábrica mantiene «un contacto abierto y continuo con todas las asociaciones de vecinos de su entorno, y continuará promoviendo ese diálogo, para facilitar de forma directa la información que precisen».