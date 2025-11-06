El BIC Euronova celebra una nueva edición del foro Keiretsu

La incubadora de empresas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), celebra este jueves junto a Keiretsu Forum Spain el XIII Foro de Inversores «Keiretsu Forum Andalucía», dirigido a emprendedores, startups y empresas de reciente creación, con preferencia las del territorio andaluz y que deseen acceder a financiación facilitada por inversores privados o ‘business angels’. Cuatro startups consiguieron levantar financiación en la anterior edición, sumando un total de un millón de euros de los inversores interesados en sus proyectos.

La cita se celebrará en Málaga en la sede del Museo Carmen Thyssen, tras la gran acogida de las anteriores ediciones ya celebradas en la ciudad. El «Keiretsu Forum Andalucía» busca 10 startups o empresas andaluzas de reciente creación que deseen presentar su proyecto ante esta ronda de inversores, interesados en oportunidades reales y escalables de negocio. Una excelente ocasión para las startups participantes, que podrían obtener entre 100.000 y 800.000 euros, contactos internacionales de negocios, oportunidades comerciales, formación y networking, entre otras ventajas.

El XIII Foro «Keiretsu Forum Andalucía» se celebrará a las 16.00 horas y se retransmitirá en formato online simultáneamente. Las startups e interesados en participar deben registrarse en https://acortar.link/ubP8Q7 para asistir.