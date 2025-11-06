Incubadora de empresas
El BIC Euronova celebra una nueva edición del foro Keiretsu
Las startups participantes podrán presentan sus proyectos ante una ronda de inversores privados para financiar sus líneas de negocio
La incubadora de empresas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), celebra este jueves junto a Keiretsu Forum Spain el XIII Foro de Inversores «Keiretsu Forum Andalucía», dirigido a emprendedores, startups y empresas de reciente creación, con preferencia las del territorio andaluz y que deseen acceder a financiación facilitada por inversores privados o ‘business angels’. Cuatro startups consiguieron levantar financiación en la anterior edición, sumando un total de un millón de euros de los inversores interesados en sus proyectos.
La cita se celebrará en Málaga en la sede del Museo Carmen Thyssen, tras la gran acogida de las anteriores ediciones ya celebradas en la ciudad. El «Keiretsu Forum Andalucía» busca 10 startups o empresas andaluzas de reciente creación que deseen presentar su proyecto ante esta ronda de inversores, interesados en oportunidades reales y escalables de negocio. Una excelente ocasión para las startups participantes, que podrían obtener entre 100.000 y 800.000 euros, contactos internacionales de negocios, oportunidades comerciales, formación y networking, entre otras ventajas.
El XIII Foro «Keiretsu Forum Andalucía» se celebrará a las 16.00 horas y se retransmitirá en formato online simultáneamente. Las startups e interesados en participar deben registrarse en https://acortar.link/ubP8Q7 para asistir.
Suscríbete para seguir leyendo
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?