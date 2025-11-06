La calle Larios alcanza un nuevo récord en alquiler de locales comerciales: hasta 345 euros el metro

El elevado nivel de ocupación de locales comerciales en el eje prime de Málaga (calle Larios y plaza de la Constitución) evidencia el éxito del Centro Histórico como polo de atracción para operadores nacionales e internacionales. En concreto, la calle Larios presenta una media de 240 euros el metro al mes en este 2025 (un 6,6% más que el año anterior), con algunos locales que alcanzan cotas máximas de 345 euros. En la plaza de la Constitución, la media es de 114 euros (un 16,3% más) y los picos llegan a 125 euros, según el informe 'Visión Málaga' de la consultora inmobiliaria Savills. A su juicio, esta consolidación pone también de manifiesto la necesidad "urgente" de revisar cómo ampliar y reforzar la experiencia urbana, generando nuevas oportunidades para el segmento retail que incluyan también a los comerciantes locales.

"La evolución del perfil del consumidor-más exigente, cosmopolita y orientado a la experiencia-ha convertido Málaga en un escaparate privilegiado. Nuevas marcas como Carolina Herrera, Purificación Garcia, Castaner o Dan John han desembarcado en la ciudad entre 2024 y 2025, atraídos por su dinamismo y proyección. En este contexto, el reto del retall malagueño sigue siendo el mismo atraer al segmento medio-alto y lujo, consolidar la oferta de moda y al mismo tiempo mantener un mix local auténtico y diferenciador", señala Savills.

Para Savills, existe la necesidad de incorporar nuevas zonas al circuito de compras en el Centro hacia la plaza de la Merced y la calle Victoria aprovechando, por ejemplo, la apertura del hotel 5 estrellas de Meliá. Junto a eso, la ciudad debe atraer, a su juicio, marcas de semilujo para atender a los clientes de la nueva oferta hotelera.

Revitalizar el tejido local

El director de Retail High Streetd de Savills Andalucía, Juan Pedro Hernández añade que, en general, el eje comercial en Málaga necesita actuaciones urbanísticas que acompañen a su expansión natural. "El creciente interés de las marcas por estar en la ciudad debe revitalizar también el tejido comercial local", afirma.

Las rentas medias están encabezadas de nuevo en este 2025, lógicamente, por el citado eje prime con una media de 177 euros por metro cuadrado al mes (frente a los 162 del año pasado), seguido del eje comercial del Centro, con 49 euros (45 el ejercicio pasado) y los 16 euros del eje comercial de la zona de El Corte Inglés y el Centro Comercial Larios (eran 13 euros en 2024). Finalmente., los ejes secundarios se mueven en 17 euros el metro (12 el año anterior).

Precios por ejes comerciales

En cuanto al eje comercial del Centro, el informe de Savills cita la zona de la Alameda Principal (39 euros el metro de media y máximos de 53 euros), la calle Nueva (112 y 113 respectivamente), calle Martínez-Puerta del Mar (56 y 70) y el entorno de la calle Granada (52 de media y 60 de máximo).

Una imagen de la calle Granada, en eL Centro Histórico de Málaga. / L. O.

El eje comercial de la zona de El Corte Inglés y el centro comercial Larios presenta, por su parte, una media de 16 euros el metro al mes y un pico de 23 euros, mientras que los denominados ejes secundarios tienen un promedio de 17 euros y un máximo de 27. En el caso de Teatinos, Savulls detecta rentas medias de 15 euros y máximas de 25 y en el eje de la avenida de Velázquez-Héroe de Sostoa el promedio es de 18 euros y el pico se va a los 29 euros.

Entre los nuevos operadores llegados a Málaga capital, Savills destaca a Carolina Herrera, Purificación García, Dan John, Ese O Ese o el Málaga Club de Fútbol.