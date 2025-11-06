Jardín de la Concepción
Conferencia sobre la ciencia en el cine, este sábado
El profesor Ramón Muñoz-Chapulí hablará de cómo se representa la ciencia en el séptimo arte, este sábado, 8 a las 12 de la mañana en la Casa Palacio
La Opinión
Para celebrar la Semana de la Ciencia, el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción ofrecerá este sábado, 8 de noviembre, a las 12 horas, en el salón de actos de la Casa Palacio la conferencia gratuita 'La ciencia va a al cine'.
El conferenciante será el profesor Ramón Muñoz-Chapulí, del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
El profesor es un estudioso de la evolución, la anatomía y la biología del desarrollo.
La entrada es libre hasta completar aforo.
