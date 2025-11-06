Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jardín de la Concepción

Conferencia sobre la ciencia en el cine, este sábado

El profesor Ramón Muñoz-Chapulí hablará de cómo se representa la ciencia en el séptimo arte, este sábado, 8 a las 12 de la mañana en la Casa Palacio

La conferencia tendrá lugar en la Casa Palacio de La Concepción.

La conferencia tendrá lugar en la Casa Palacio de La Concepción. / La Opinión

La Opinión

Para celebrar la Semana de la Ciencia, el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción ofrecerá este sábado, 8 de noviembre, a las 12 horas, en el salón de actos de la Casa Palacio la conferencia gratuita 'La ciencia va a al cine'.

Cartel de la conferencia.

Cartel de la conferencia. / L.O.

El conferenciante será el profesor Ramón Muñoz-Chapulí, del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

El profesor es un estudioso de la evolución, la anatomía y la biología del desarrollo.

La entrada es libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents