El caso de la calle Jerónimo Bobadilla, con dos obras paradas por la crisis durante 20 años: estos son sus destinos

En la calle Jerónimo Bobadilla, en el distrito de Carretera de Cádiz, arrancaron en 2007 dos construcciones de bloques residenciales que, una vez estalló la crisis inmobiliaria, quedaron paralizadas, como tantos otros proyectos inmobiliarios a lo largo y ancho del país.

Esta semana este periódico se hacía eco de la activación de la subasta por casi cuatro millones de euros de uno de esos edificios, el de menores dimensiones, el número 11 de la calle, con capacidad para 15 viviendas con sus respectivos trasteros. El bloque en cuestión está actualmente embargado por el banco y mantiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Málaga por impago de los tributos municipales.

Edificio que se va a subastar en la Carretera de Cádiz. / L.O

En esa misma calle, en la acera de enfrente, hay otro edificio de mayores dimensiones, entre los números 6 y 12 de la vía, también inconcluso casi dos décadas después. No obstante, el destino de esta promoción dista mucho del de su vecina, con expectativas de que los trabajos se reanuden pronto. Según explican los promotores a este periódico, la rehabilitación empezará en las próximas semanas, una vez cuenten con la licencia de obras.

La promoción, denominada Albacora Green, promovida por Discover Real Estate y comercializada por Inmobiliaria Ramos, contará con 42 viviendas de 1 y 2 dormitorios, incluyendo estudios, dúplex-ático con buhardilla y terraza solárium. Además, todas las viviendas tendrán plazas de aparcamiento distribuidas en tres sótanos. La horquilla de precios oscila entre los 190.000 y los 375.000 euros.

El edificio que se va a rehabilitar. / Google Maps

Quejas vecinales

Ya en 2011, unos años después de que ambas obras quedasen paralizadas, el cronista de este periódico, Alfonso Vázquez, reflejaba las quejas de los vecinos:"Los vecinos de la calle Jerónimo Bobadilla soportaron en 2007 el inicio de dos obras de viviendas, que un año después quedaron paralizadas. Desde entonces, en la calle se acumula material de obra, lo que implica que las aceras están cortadas y los peatones deben bajar a la calzada, un verdadero problema cuando llueve con fuerza".

Recreación de la promoción de viviendas, en sus zonas comunes interiores. / L.O

En aquel artículo que publicó La Opinión de Málaga, los vecinos de la calle denunciaban que el edificio que ahora sale a subasta estuvo un tiempo okupado y sufrió varios robos en los pisos, que estaban vacíos. De hecho, hoy por hoy está tapiado.