Movilidad
La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
Son las paradas 2003 y 2055, a ambos lados de la avenida Blas de Infante, junto a la plaza Manuel Azaña
La EMT de Málaga moverá las dos paradas ubicadas junto a la Comisaría Provincial, en la salida de la ciudad, y las trasladará a la avenida de Andalucía para solventar los problemas de movilidad que se producen durante las maniobras de los autobuses cuando recogen y sueltan pasajeros en un punto característico por las congestiones de tráfico.
Son las paradas 2003 y 2055, establecidas a un lado y otro de la avenida Blas de Infante, junto a la plaza de Manuel de Azaña. La EMT reconoce que estas dos paradas "generan actualmente problemas de ordenación del tráfico debido a los movimientos de trenzado que deben realizar los vehículos de transporte público para acceder y salir de ellas", tal y como se recoge en el contrato público que han adjudicado a la empresa Proma, Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L, a la que se ha encargado la redacción del proyecto técnico y la dirección de las obras.
Esta situación, prosigue la empresa municipal, "afecta de manera directa a la fluidez en una de las entradas y salidas principales de la ciudad de Málaga". Por ello, la solución que se ha acordado es el desplazamiento de ambas paradas a la avenida de Andalucía, "habilitando dos plataformas accesibles de parada que permitan la parada de los autobuses sin interferir en el tráfico general".
Cuatro meses de trabajos
Este contrato, al que se presentaron seis empresas interesadas, se adjudicó ayer por un importe de 7.230,1 euros. Se establece un plazo de un mes desde la formalización del contrato para la entrega del proyecto de ejecución y tres meses dirección de la obra.
"La EMTSAM cuenta con un gran número de paradas dentro de la red municipal de transporte, de las cuales, parte de ellas, tienen que ser construidas y remodeladas de manera que se encuentren en un estado óptimo para su utilización, y se adapten a los criterios de accesibilidad universal con objeto de mejorar el servicio prestado a la ciudadanía", explica la empresa municipal.
