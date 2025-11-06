Una escuela sobre el mar: el buque Intermares atraca en el Puerto de Málaga

Un paseo por el buque Intermares, atracado en el Puerto de Málaga, ofrece una visita de primera mano a distintas dependencias que son similares a las de un barco pesquero, pero no sale a faenar como cualquier otro de la flota pesquera española. El Buque Escuela Intermares es es la pieza fundamental del programa de formación en condiciones reales para trabajadores del mar y de la industria pesquera del Ministerio de Agricultura. Su trabajo es tan peculiar como único, ya que no hay un buque de similares características en el mundo, sirviendo como escuela flotante y operativa para los pescadores, actuales y futuros.

Este buque ha atracado en el Puerto de Málaga con motivo de la 48ª sesión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. Esta oportunidad será aprovechada por esta escuela marítima para mostrar su labor formativa e investigadora en el ámbito marítimo-pesquero.

El buque ha sido concebido para llevar a cabo acciones formativas destinadas tanto a estudiantes como a trabajadores del mar, del sector transformador y de la industria alimentaria, simulando las condiciones reales de trabajo en todos los ámbitos productivos. Además, buscan potenciar la divulgación de conocimientos en materia de pesca mediante el desarrollo de campañas formativas, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, está preparado para impartir una formación teórico-práctica a todos los agentes del sector pesquero, desde la captura hasta la venta y distribución del producto final.

Alumnado

Los alumnos participantes pueden recibir formación integral en: construcción, reparación y manejo de los diferentes artes y aparejos de pesca, técnicas de manipulación y elaboración de pescado a bordo de los buques pesqueros, técnicas de transformación de productos de la pesca, métodos de conservación y sistemas de envasado de productos pesqueros y etiquetado y trazabilidad, entre otros.

Visita al buque escuela de cooperación pesquera Intermares. / Gregorio Marrero

Instalaciones

El BECP Intermares dispone de instalaciones completamente equipadas con recursos necesarios para el alojamiento y docencia, simulando las condiciones reales de vida, convivencia y trabajo a bordo de un barco de pesca. Por otro lado, dispone de un salón de actos con capacidad para 60 personas, diseñado para albergar a bordo eventos de divulgación como conferencias, seminarios, jornadas científicas y técnicas, así como ruedas de prensa, encuentros empresariales y todo tipo de reuniones.

Países extracomunitarios

El buque cuenta con una amplia experiencia en la formación de alumnos en países extracomunitarios. Desde su puesta en marcha, en el año 2010, ha llevado a cabo acciones de cooperación internacional en países como Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Ecuador, Perú, Panamá y Uruguay.

El BECP está preparado para navegación oceánica y cuenta con una autonomía aproximada de 20.000 millas náuticas. Además, incorpora tecnologías que reducen la huella de carbono y contribuyen a la protección del medio marino, en línea con las políticas ambientales.