Expertos advierten: el 80% de los malagueños sufrirá dolor de espalda a lo largo de su vida

El dolor de espalda se ha convertido en un problema de salud pública de gran magnitud. Se estima que ocho de diez malagueños lo sufrirán a lo largo de su vida, especialmente los trabajadores menores de 45 años y aquellas personas cuyas profesiones supongan posturas mantenidas, movimientos repetitivos o sedentarismo prolongado. Un patrón que se observa en oficinas, logística, sanidad y atención al público.

Este tipo de lesiones musculoesqueléticas, entre las que se encuentran la lumbalgia y la cervicalgia, se han convertido ya en la causa más frecuente de baja laboral tanto en la provincia como en Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y del Barómetro del Dolor Crónico en Andalucía.

Así lo advierten los especialistas de la Clínica Angular, una clínica malagueña especializada en fisioterapia y osteopatía, que señalan que las cifras reflejan una tendencia en ascenso: el 30 % de los pacientes andaluces con dolor crónico estuvo de baja en el último año, con una duración media de 4,5 meses.

Bajas laborales

A nivel nacional, las jornadas laborales perdidas por dolor lumbar superan los 52 millones al año, con un coste económico estimado de 9.000 millones de euros, según destacan en un comunicado, en el que indican que el tratamiento suele llegar tarde y que la falta de programas de prevención y ergonomía en las empresas incrementa la cronificación del dolor y la duración de las bajas.

“El dolor lumbar y cervical no aparece de un día para otro: es la consecuencia de pequeñas tensiones y malas posturas acumuladas durante años”, explica Teresa Guijarro, fisioterapeuta, osteópata y directora de Clínica Angular. “La prevención en el entorno laboral es clave. Evaluar, corregir y educar en movimiento permite reducir drásticamente el riesgo de baja y mejora la calidad de vida del trabajador”, añade la especialista.

Programa preventivo para empresas

Por ese motivo, desde Clínica Angular han desarrollado este año un “programa pionero” de fisioterapia para empresas con el objetivo de reducir el absentismo laboral de las empresas malagueñas por esa causa.

Bajo el nombre de Angular InCompany, la clínica malagueña propone apostar por un enfoque preventivo orientado a reducir las bajas laborales derivadas de problemas musculoesqueléticos y mejorar la salud postural de los trabajadores, a través de la evaluación ergonómica y la educación en movimiento.

Desde el centro que resaltan los programas de fisioterapia preventiva, como los impulsados recientemente en Málaga, aplican una metodología basada en “evaluación ergonómica, ejercicios compensatorios y sesiones in situ, orientadas a disminuir el absentismo y mejorar la productividad”.

Según la evidencia científica, una intervención fisioterápica temprana puede reducir hasta un 40 % las bajas prolongadas por patologías musculoesqueléticas. Por ello, los expertos insisten en que la prevención es la "herramienta más eficaz y rentable" para afrontar un problema que combina impacto económico, sanitario y social.

“Promover la salud postural en los lugares de trabajo se ha convertido en una prioridad si se quiere frenar la creciente epidemia del dolor de espalda en Andalucía”, concluyen desde la Clínica Angular, que desde su fundación en 2015 han tratado a miles de personas. Asimismo, resaltan que a lo largo de estos años se han consolidado como un referente en fisioterapia avanzada en Málaga, donde han desarrollado programas específicos para diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, “siempre con un enfoque preventivo y funcional”.