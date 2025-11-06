Ya hay fecha para el corte de Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy la fecha para el corte definitivo de la calle Eugenio Gross, uno de los movimientos más complejos en la reestructuración del tráfico que exigen las obras del metro de Málaga, al ser esta una arteria principal de la ciudad que facilita la conexión en un distrito muy poblado como es Bailén-Miraflores.

Ese corte definitivo se producirá a partir del miércoles 12 de noviembre, según ha comunicado el Gobierno andaluz, que ha aclarado que se abrirán itinerarios "alternativos" que estarán debidamente señalizados por la Agencia de Obra Pública. Este corte responde al avance de las obras de la segunda fase de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga hasta al Hospital Civil, que arrancó el pasado julio. Desde entonces, ya se han producido cortes en la calle Santa Elena y la avenida Purísima.

Con respecto a la primera fase, que se extiende a lo largo de la calle Hilera, la reurbanización comenzará en el primer trimestre de 2026 y tardará un año en completarse aunque se irán abriendo las aceras y la calzada de forma progresiva.

Empiezan los cortes en la calle Santa Elena hasta la conexión con Martínez Maldonado y Eugenio Gross / Álex Zea

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha vuelto a disculparse por la incomodidad que supone una obra de este calibre para los residentes del entorno y ha defendido la importancia de ofrecer "una información precisa y anticipada de los cortes".

"Sabemos que estas obras son molestas y tratamos de que los cambios afecten lo menos posible al día a día de los vecinos", ha insistido Díaz, que ha recordado que estas afecciones al tráfico están consensuadas y coordinadas tanto por la Agencia de Obra Pública como por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Entre ellas, han planificado acciones progresivas desde esta misma semana para implantar el recinto de obras en la calle Eugenio Gross de manera definitiva.

¿Cuál es el itinerario alternativo?

El principal itinerario recomendado es a través de la glorieta de Las Chapas y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa. A pesar del corte de tráfico en el eje norte-sur que conforman las calles Santa Elena y Eugenio Gross, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pretenden dejar habilitado, en todo momento y mientras duren las obras, el tráfico en la calle Martínez Maldonado en ambos sentidos.

La glorieta de Las Chapas, con tres carriles durante las obras de la prolongación del metro de Málaga. / JUNTA

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en fondos de saco o vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva (residentes y servicios de emergencias). Sin embargo, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur, perpendiculares a Martínez Maldonado, se mantienen con el tráfico rodado como hasta ahora. Solamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte–sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross.

Señalización

La Unión Temporal de Empresas que ejecuta el segundo tramo (UTE FCC-Eiffage Infraestructuras-Canteras de Almargen) ha comenzado ya a pintar de amarillo las calles transversales a Eugenio Gross, tanto las principales de Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado, como los futuros fondos de saco. Además, se están haciendo actuaciones adicionales para acondicionar el entorno, como rebajes de bordillos para garantizar la accesibilidad, adaptando las paradas de taxi y zonas de ambulancia, haciendo algunas demoliciones de medianas necesarias para los cambios de sentido y reubicando algunas zonas de carga y descarga para el tráfico de mercancías de última milla.

Obras en la calle Hilera por el metro de Málaga. / Álex Zea

Todas estas acciones se llevarán a cabo con carácter previo al corte definitivo de la calle Eugenio Gross, que se efectuará el próximo 12 de noviembre. Durante la adaptación de la red viaria a la situación de obras, la Policía Local regulará el tráfico en las intersecciones principales, hasta que estén a la vista todas las señales nuevas de obra y quede restablecida la regularización semafórica de manera definitiva. En ese marco, la Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Obra Pública ha dispuesto de una oficina de atención al ciudadano para las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross.

Las obras

El segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil/Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución. Con una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros cofinanciados con Fondos Feder de la Unión Europea, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación La Trinidad.