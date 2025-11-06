La hostelería y cervezas San Miguel presentan la ruta 'Sentir Málaga tapa a tapa'

Málaga acogerá la primera edición de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga tapa a tapa”, una iniciativa impulsada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) en colaboración con cervezas San Miguel y que tendrá lugar del 7 al 23 de noviembre.

Durante más de dos semanas, 64 establecimientos entre bares, tabernas y restaurantes de 4 barrios emblemáticos de la ciudad —Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y el Centro— se convertirán en protagonistas donde disfrutar de una experiencia gastronómica única que aúna tradición, creatividad y el sabor de la cerveza San Miguel.

Cada establecimiento participante en la ruta ofrecerá una tapa diseñada en exclusiva para la ocasión y que se ofrecerá maridada con una San Miguel, con un precio que oscilará entre los 5 y 7 euros. Los clientes podrán disfrutar de una amplia variedad de tapas a lo largo de la ruta y, además, votar su tapa favorita a través de un sistema de votación digital mediante QR.

Las tapas participantes en el concurso reflejan la riqueza y diversidad de oferta hostelera malagueña, fusionando tradición y vanguardia en cada bocado. Propuestas como la reinterpretada ensaladilla rusa, el gazpachuelo de remolacha o el bacalao en tempura con pisto malagueño rinden homenaje a los sabores clásicos del recetario local, mientras que creaciones innovadoras como el crujiente de ropa vieja con crema de garbanzos y mayonesa de hierbabuena o el donut de verdura rebozado con gambas y “caviar” de fresa aportan un toque contemporáneo al tradicional tapeo.

Las 12 tapas mejor valoradas por los clientes pasarán a la Gran Final, que se celebrará el 2 de diciembre en la Fábrica de Cervezas San Miguel de Málaga, ante un jurado profesional formado por cocineros, críticos gastronómicos y representantes del sector hostelero. De esta final saldrá la tapa ganadora, que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará en enero de 2026 en Madrid.

Javier Frutos, presidente de MAHOS, ha destacado que: “Esta ruta no solo es un escaparate del talento gastronómico y de la creatividad que encierran las cocinas de nuestros negocios, sino también una forma de poner en valor los bares y restaurantes como aquellos lugares donde nos relacionamos, disfrutamos y celebramos la vida en cada uno de los barrios de Málaga. Queremos que tanto malagueños como visitantes disfruten de la diversidad de nuestra gastronomía en formato tapa y podamos compartir con ellos el orgullo por nuestra cocina acompañada de una cerveza San Miguel”.

Por su parte, desde Cervezas San Miguel subrayan que la iniciativa se enmarca dentro de su campaña “Sentir Málaga”, con la que la marca refuerza su arraigo con la ciudad y su vínculo con la hostelería local.

Premios para los participantes en la ruta

Los clientes que voten su tapa favorita podrán optar a diferentes premios y experiencias que se sortearán entre los participantes, como cenas en restaurantes ‘estrella Michelín’ y packs de cervezas San Miguel.

Toda la información de la ruta, establecimientos participantes y bases de votación estarán disponibles en la web oficial: https://mahos.es/rutadelatapa/