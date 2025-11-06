Identificado el cadáver del hombre hallado en un camino de la Serranía de Ronda

El hombre cuyo cadáver que fue hallado con signos de violencia el pasado domingo en un camino del término municipal de Alpandeire, en la Serranía de Ronda, ya ha sido identificado. Según fuentes cercanas al caso, se trata de un ciudadano español natural de Córdoba, concretamente del municipio de Puente Genil. Las fuentes han añadido que la Guardia Civil continúa trabajando para determinar las circunstancias de la muerte, las personas implicadas y el lugar, ya que todo apunta a que el cuerpo fue trasladado hasta allí para abandonarlo.

Un pastor fue quien dio la voz de alarma la tarde noche del domingo. El hombre se topó con el cuerpo en un carril de tierra próximo a la A-369 (Ronda-Gaucín), punto en el que aseguró que el cadáver no estaba cuando hizo el camino de ida. La Guardia Civil activó el protocolo judicial, que incluyó una detallada inspección del terreno y el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. Los forenses confirmaron que la víctima presentaba diversos traumatismos. Fuentes municipales ya apuntaron a que el fallecido no era vecino de Alpandeire y quem

Puerto Banús

Un día después, el lunes, la Guardia Civil inició otra investigación en Marbella tras localizarse el cuerpo de un hombre en Puerto Banús. El hallazgo se produjo sobre las 14.30 horas, cuando una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas que operan en toda la zona de influencia del Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán, se acercó a la bocana de Puerto Banús con varias personas a bordo que depositaron el cuerpo de un varón en el muelle donde se encuentra la gasolinera y se marcharon mar adentro. Los testigos aseguran que el hombre parecía moribundo, pero los sanitarios que se trasladaron hasta allí sólo pudieron certificar su fallecimiento. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, aseguró el miércoles que ambas investigaciones avanzan de manera positiva.