Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso

La víctima, que presentaba varios traumatismos, era natural del municipio cordobés de Puente Genil. Un pastor lo encontró en un carril de Alpandeire

El cuerpo fue encontrado cerca de la A-369, en el término municipal de Alpandeire.

El cuerpo fue encontrado cerca de la A-369, en el término municipal de Alpandeire. / L. O.

Jose Torres

Málaga

El hombre cuyo cadáver que fue hallado con signos de violencia el pasado domingo en un camino del término municipal de Alpandeire, en la Serranía de Ronda, ya ha sido identificado. Según fuentes cercanas al caso, se trata de un ciudadano español natural de Córdoba, concretamente del municipio de Puente Genil. Las fuentes han añadido que la Guardia Civil continúa trabajando para determinar las circunstancias de la muerte, las personas implicadas y el lugar, ya que todo apunta a que el cuerpo fue trasladado hasta allí para abandonarlo.

Un pastor fue quien dio la voz de alarma la tarde noche del domingo. El hombre se topó con el cuerpo en un carril de tierra próximo a la A-369 (Ronda-Gaucín), punto en el que aseguró que el cadáver no estaba cuando hizo el camino de ida. La Guardia Civil activó el protocolo judicial, que incluyó una detallada inspección del terreno y el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. Los forenses confirmaron que la víctima presentaba diversos traumatismos. Fuentes municipales ya apuntaron a que el fallecido no era vecino de Alpandeire ni conocido en la zona del hallazgo.

Noticias relacionadas y más

Puerto Banús

Un día después, el lunes, la Guardia Civil inició otra investigación en Marbella tras localizarse el cuerpo de un hombre en Puerto Banús. El hallazgo se produjo sobre las 14.30 horas, cuando una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas que operan en toda la zona de influencia del Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán, se acercó a la bocana de Puerto Banús con varias personas a bordo que depositaron el cuerpo de un varón en el muelle donde se encuentra la gasolinera y se marcharon mar adentro. Los testigos aseguran que el hombre parecía moribundo, pero los sanitarios que se trasladaron hasta allí sólo pudieron certificar su fallecimiento. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, aseguró el miércoles que ambas investigaciones avanzan de manera positiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
  2. Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
  3. Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
  4. Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
  5. La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
  6. La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
  7. Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
  8. ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?

Estas son las 5 joyas naturales de Málaga que los expertos recomiendan ver, al menos, una vez en la vida: "No puedes perdértelas"

Estas son las 5 joyas naturales de Málaga que los expertos recomiendan ver, al menos, una vez en la vida: "No puedes perdértelas"

Llega la XV edición de los Premios Enterprise 4.0 de La Opinión de Málaga

Llega la XV edición de los Premios Enterprise 4.0 de La Opinión de Málaga

El ramo de flores más grande de Málaga

El ramo de flores más grande de Málaga

Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso

Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso

Renovación en Churriana: el nuevo concejal busca reconciliación y colaboración ciudadana

Renovación en Churriana: el nuevo concejal busca reconciliación y colaboración ciudadana

La 'ITV' de los edificios antiguos: un millar de construcciones deben pasarla antes del 31 de enero de 2026

La 'ITV' de los edificios antiguos: un millar de construcciones deben pasarla antes del 31 de enero de 2026

El congreso regional del PP pone el foco sobre la carrera electoral andaluza y el liderazgo de Juanma Moreno

El congreso regional del PP pone el foco sobre la carrera electoral andaluza y el liderazgo de Juanma Moreno

Sanz insiste en que todas las afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama tendrán sus pruebas antes del 30 de noviembre

Sanz insiste en que todas las afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama tendrán sus pruebas antes del 30 de noviembre
Tracking Pixel Contents