La Junta instala cajeros para sacar dinero en tres pueblos de Málaga

La Junta de Andalucía impulsa la instalación de 18 cajeros automáticos en municipios rurales para reforzar la lucha contra la exclusión financiera, el primero de los cuales se ha inaugurado este jueves en Alhaurín el Grande.

La iniciativa pilouperado las previsiones iniciales, beneficiará a casi 14.000 vecinos en núcleos poblacionales de hasta cinco provincias andaluzas (Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada), el primero de ellos ha sido el de Villa del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande.

La Junta de Andalucía ha cerrado con los referidos resultados la convocatoria de incentivos destinada a sufragar gastos de instalación y funcionamiento de cajeros en municipios en riesgo de exclusión financiera.

Acceder a efectivo donde no hay bancos

Este programa, impulsado por la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta, busca garantizar el acceso al efectivo y a servicios bancarios básicos en localidades andaluzas donde no existen oficinas bancarias.

Se trata de una línea de incentivos económicos, gestionada por Andalucía TRADE, que cubre el 100 % de los gastos relacionados con la adecuación del inmueble, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y funcionamiento del servicio.

"Contribuye a combatir la exclusión financiera y a frenar la despoblación rural, facilitando la vida diaria de la ciudadanía, especialmente de personas mayores que encuentran más dificultades para desplazarse o utilizar canales digitales para realizar gestiones básicas", ha destacado el secretario general de Economía, José Manuel Alba.

El proyecto nació como experiencia piloto, con una dotación total de 300.000 euros, y la previsión inicial de instalar hasta 15 cajeros automáticos, pero las solicitudes recibidas han superado aquel dato.

Entre las localidades beneficiarias figuran Alhaurín el Grande, Fuente Palmera, Cúllar Vega, Igualeja, Las Cabezas de San Juan, Sedella, Vejer de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, Alcalá del Río o Medina Sidonia.

Igualdad se viva donde se viva

La iniciativa contribuye a reforzar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, y son diversas las entidades financieras interesadas en operar estos cajeros, lo que, según la Junta, "refleja la colaboración público-privada y la apuesta compartida por garantizar el acceso al efectivo en municipios con menor densidad de población y sin oficinas bancarias".

En las próximas semanas se continuará con la tramitación administrativa de solicitudes para la resolución definitiva de las ayudas, de modo que los nuevos cajeros puedan ponerse en funcionamiento en los próximos meses.

La experiencia de este proyecto servirá de base para futuras actuaciones que refuercen la cohesión territorial y garanticen el acceso a servicios financieros esenciales en toda Andalucía.