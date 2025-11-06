Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

La Junta de Andalucía y Google firman un protocolo estratégico para impulsar la digitalización de la comunidad

El protocolo se centra en cuatro ámbitos de colaboración: inteligencia artificial y cloud, formación, ciberseguridad y emprendimiento digital

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google Iberia, Miguel Escassi.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google Iberia, Miguel Escassi. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La Junta de Andalucía y Google han firmado este jueves en Málaga un protocolo general de actuación para el impulso a la transformación digital de la comununidad y la incorporación a la economía digital. El acuerdo incluye el desarrollo de iniciativas conjuntas en cuatro grandes áreas de colaboración estratégica: inteligencia artificial y computación en la nube; formación en competencias tecnológicas y talento; ciberseguridad y emprendimiento digital.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google Iberia, Miguel Escassi, han suscrito este protocolo que, a su juicio, "consolida la apuesta estratégica de la comunidad por situarse a la vanguardia tecnológica del sur de Europa". La colaboración institucional con Google se realizará a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

Según el consejero, el acuerdo asienta las bases de una cooperación estratégica que impulsará la competitividad, la sostenibilidad y la capacitación digital de la ciudadanía andaluza.

Paradela, acompañado del director gerente de la ADA, Raúl Jiménez, y del delegado territorial de la Consejería en Málaga, Antonio García Acedo, ha destacado que el objetivo es "acelerar la implantación de la economía digital en la sociedad" y avanzar hacia una Junta de Andalucía "que hace la vida más fácil a los ciudadanos a través de la digitalización".

El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y su desarrollo se coordinará a través de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes.

Líneas de trabajo

Entre las principales líneas de trabajo destacan el impulso a la inteligencia artificial y la computación en la nube. De este modo, Google pondrá a disposición de la ADA recursos y tecnologías relacionadas con la IA generativa, además de colaborar en la Estrategia Cloud de Andalucía 2030.

Asimismo, se contempla el fomento del talento y la formación digital a través de programas de capacitación tecnológica dirigidos tanto a empleados públicos, como al resto de ciudadanía, si bien incluye un programa específico de formación en inteligencia artificial para jóvenes andaluces.

Miguel Escassi y Jorge Paradela, en el centro de la imagen, tras la firma del acuerdo en el Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga.

Miguel Escassi y Jorge Paradela, en el centro de la imagen, tras la firma del acuerdo en el Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga. / L. O.

"El objetivo es poner a disposición de los ciudadanos programas de capacitación en inteligencia artificial que mejoren la empleabilidad y reduzcan la brecha digital", ha señalado Paradela.

Además, también recoge actuaciones de apoyo al ámbito educativo y de investigación, mediante programas para formar al profesorado, investigadores y estudiantes en herramientas avanzadas de IA como Gemini y NotebookLM, fomentando un uso responsable y ético de la tecnología.

El protocolo apuesta también por establecer una colaboración en ciberseguridad a través del Centro de Excelencia de Google en Málaga; el apoyo al ecosistema emprendedor a través del cual, por ejemplo, iniciativas andaluzas podrán acceder a la red global de Google for Startups; la promoción de la igualdad y el liderazgo femenino, y abre la puerta a colaboraciones con la Cátedra Google en la Universidad de Sevilla en áreas de inteligencia artificial y sostenibilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
  2. Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
  3. Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
  4. Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
  5. La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
  6. Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
  7. ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?
  8. Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un gran edificio de viviendas tras casi 20 años en obras

El PP pide a Europa que fije en 180 días la cuota de pesca en el Mediterráneo para 2026

El PP pide a Europa que fije en 180 días la cuota de pesca en el Mediterráneo para 2026

Una escuela sobre el mar: el buque Intermares atraca en el Puerto de Málaga

Una escuela sobre el mar: el buque Intermares atraca en el Puerto de Málaga

La Junta de Andalucía y Google firman un protocolo estratégico para impulsar la digitalización de la comunidad

La Junta de Andalucía y Google firman un protocolo estratégico para impulsar la digitalización de la comunidad

Los 10 'Pueblos Mágicos' de Málaga que tienes que visitar sí o sí este otoño: con bosques cobrizos, calles empedradas y la mejor gastronomía

Los 10 'Pueblos Mágicos' de Málaga que tienes que visitar sí o sí este otoño: con bosques cobrizos, calles empedradas y la mejor gastronomía

El Gobierno transfiere casi 40 millones de euros a municipios de Málaga para actuaciones de movilidad sostenible

El Gobierno transfiere casi 40 millones de euros a municipios de Málaga para actuaciones de movilidad sostenible

Llega la XV edición de los Premios Enterprise 4.0 de La Opinión de Málaga

Llega la XV edición de los Premios Enterprise 4.0 de La Opinión de Málaga

La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico

La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico

Así es ‘Málaga TechPark Conecta’, la app con la que el PTA quiere revolucionar el desplazamiento de sus 27.000 trabajadores

Así es ‘Málaga TechPark Conecta’, la app con la que el PTA quiere revolucionar el desplazamiento de sus 27.000 trabajadores
Tracking Pixel Contents