Economía
La Junta de Andalucía y Google firman un protocolo estratégico para impulsar la digitalización de la comunidad
El protocolo se centra en cuatro ámbitos de colaboración: inteligencia artificial y cloud, formación, ciberseguridad y emprendimiento digital
La Junta de Andalucía y Google han firmado este jueves en Málaga un protocolo general de actuación para el impulso a la transformación digital de la comununidad y la incorporación a la economía digital. El acuerdo incluye el desarrollo de iniciativas conjuntas en cuatro grandes áreas de colaboración estratégica: inteligencia artificial y computación en la nube; formación en competencias tecnológicas y talento; ciberseguridad y emprendimiento digital.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google Iberia, Miguel Escassi, han suscrito este protocolo que, a su juicio, "consolida la apuesta estratégica de la comunidad por situarse a la vanguardia tecnológica del sur de Europa". La colaboración institucional con Google se realizará a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA).
Según el consejero, el acuerdo asienta las bases de una cooperación estratégica que impulsará la competitividad, la sostenibilidad y la capacitación digital de la ciudadanía andaluza.
Paradela, acompañado del director gerente de la ADA, Raúl Jiménez, y del delegado territorial de la Consejería en Málaga, Antonio García Acedo, ha destacado que el objetivo es "acelerar la implantación de la economía digital en la sociedad" y avanzar hacia una Junta de Andalucía "que hace la vida más fácil a los ciudadanos a través de la digitalización".
El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y su desarrollo se coordinará a través de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes.
Líneas de trabajo
Entre las principales líneas de trabajo destacan el impulso a la inteligencia artificial y la computación en la nube. De este modo, Google pondrá a disposición de la ADA recursos y tecnologías relacionadas con la IA generativa, además de colaborar en la Estrategia Cloud de Andalucía 2030.
Asimismo, se contempla el fomento del talento y la formación digital a través de programas de capacitación tecnológica dirigidos tanto a empleados públicos, como al resto de ciudadanía, si bien incluye un programa específico de formación en inteligencia artificial para jóvenes andaluces.
"El objetivo es poner a disposición de los ciudadanos programas de capacitación en inteligencia artificial que mejoren la empleabilidad y reduzcan la brecha digital", ha señalado Paradela.
Además, también recoge actuaciones de apoyo al ámbito educativo y de investigación, mediante programas para formar al profesorado, investigadores y estudiantes en herramientas avanzadas de IA como Gemini y NotebookLM, fomentando un uso responsable y ético de la tecnología.
El protocolo apuesta también por establecer una colaboración en ciberseguridad a través del Centro de Excelencia de Google en Málaga; el apoyo al ecosistema emprendedor a través del cual, por ejemplo, iniciativas andaluzas podrán acceder a la red global de Google for Startups; la promoción de la igualdad y el liderazgo femenino, y abre la puerta a colaboraciones con la Cátedra Google en la Universidad de Sevilla en áreas de inteligencia artificial y sostenibilidad.
