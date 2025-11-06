El juzgado de Málaga mantiene abierta la causa contra el gerente de Smassa por presunto acoso y prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha acordado seguir el caso abierto contra el gerente de la sociedad municipal de aparcamientos y servicios (SMASSA), Manuel Díaz, por si los hechos investigados fueran constitutivos de delitos de acoso laboral, prevaricación administrativa, falsedad documental.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad, Trinidad Rodríguez, y el fiscal abrió diligencias tras la denuncia presentada por el PSOE e IU.

Estos partidos pidieron que se investigara las denuncias realizadas por los trabajadores de la empresa municipal de aparcamientos de Málaga a raíz de una obra del aparcamiento de Pío Baroja en la barriada malagueña de El Palo.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, también se indica que se dé traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación en un plazo de diez días y solicita la apertura de juicio oral, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

Fuentes judiciales han indicado a EFE que el fiscal cuando reciba el procedimiento determinará si presenta escrito de calificación o solicita en su caso el sobreseimiento.

Deben continuar las diligencias

En la resolución judicial se indica que se deben continuar con las diligencias a la vista del informe del fiscal que interesa el dictado de la presente resolución al constar en los autos motivos para pensar que el encausado podría haber incurrido en acoso laboral hacia la denunciante "en el trato dado a la misma en el ámbito laboral".

La jueza precisa que la denunciante sufrió un padecimiento como consecuencia de ello (según informe de sanidad médico-forense obrante en las actuaciones), "sintiéndose humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior".

Y que ello se produjo principalmente a raíz de la obra consistente en la construcción de aparcamientos en la calle Pío Baroja de la barriada de El Palo de Málaga, "obras en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades y que llegaron a prolongarse en el tiempo y a encarecerse más de lo previsto inicialmente".

Irregularidades que dieron lugar a que tales padecimientos se agudizasen en la denunciante, siempre según consta en el auto, "quien nunca antes había tenido problema alguno en su trabajo ni con anteriores gerentes, sino al contrario"

Como consecuencia de los hechos la denunciante activó el protocolo de acoso y causó baja laboral.

"No hay delito alguno"

Manuel Díaz siempre ha negado haber cometido irregularidades y presiones y su abogado, José Carlos Aguilera, ha asegurado a EFE que se demostrará la inocencia de su cliente porque "no hay delito alguno" y que además estudiará en los próximos días si presenta un recurso de apelación.

Aguilera también ha lamentado que se siga dicho procedimiento porque, según la jueza, los hechos investigados son "aparentemente constitutivos de los delitos" y ha subrayado que será la fiscalía, en su escrito de acusación, quien concrete los hechos presuntamente delictivos y qué delitos serían.

La causa se abrió en 2023 por la denuncia de la afectada y tras remitir el fiscal lo actuado en las diligencias de investigación iniciadas a raíz de las denuncias de PSOE e IU.

En octubre de 2025 la defensa de exgerente pidió el archivo de la causa al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, sobreseimiento al que se opuso la acusación popular de PSOE que siempre ha mantenido que existen indicios de criminalidad.