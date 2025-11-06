Llega la XV edición de los Premios Enterprise 4.0 de La Opinión de Málaga

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebrarán el próximo 26 de noviembre la XV edición de los Premios Enterprise 4.0, unos galardones que recompensarán a cinco empresas malagueñas que con su labor hayan contribuido a lo largo de este 2025 al progreso de las nuevas tecnologías y las iniciativas en el terreno de la innovación gracias a su perfil contrastado y destacado dentro del entorno digital.

La gala de entrega de estos Premios se celebrará en el Auditorio del Museo Picasso en un evento que contará con el patrocinio de Fundación Unicaja, Vodafone Innovation Hub, CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), Universidad de Málaga y Puerto de Málaga y la colaboración de Colegio El Pinar.

El plazo de votaciones para elegir a los ganadores de cada una de las cinco categorías se inicia hoy jueves 6 de noviembre y finalizará el día 12 de noviembre a las 23.59 horas. Los votos se podrán emitir en la web https://premios-enterprise.laopiniondemalaga.es/

La terna de candidatos en la categoría de Cultura y Educación son: 64Train, una empresa que une tecnología y creatividad para revolucionar la forma en que aprendemos y nos relacionamos con la cultura; Rinova Málaga, compañía que promueve, por medio de la investigación aplicada, la innovación social y el aprendizaje permanente, el desarrollo cultural, social y económico; y More Than Verso, consultora tecnológica centrada en la innovación digital a través de la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta.

Para Mejor Startup están nominados: Malakair, donde transforman proyectos de ingeniería y construcción mediante tecnología dron y software de última generación; Easychatbot, startup dedicada a los recobros con IA más grande del mundo; y AG Photonics, spin-off de la UMA que se dedicada al desarrollo de transceptores integrados para comunicaciones ópticas inalámbricas.

En Turismo optan Macco Robotics, diseñadores de IA física para robotizar tareas repetitivas con la máxima eficiencia en restauración; Cicerone By Iurban, scaleup centrada en la digitalización turística de los destinos; y Froged + Lleego, una innovadora solución de distribución aérea que digitaliza y simplifica la gestión de reservas de vuelos.

Los tres candidatos en la categoría de Agroalimentación son: Imbroda Vitroplant, empresa biotecnológica situada en Coín dedicada al cultivo in vitro de plantas; LY Company Group, empresa que impulsa la transformación sostenible del sector agroalimentario mediante la innovación en envases de agua en formato cartón, de origen vegetal y renovable; y Ecoganic, empresa biotecnológica andaluza especializada en el desarrollo y fabricación de fertilizantes, bioestimulantes y bioprotectores 100% ecologicos.

Por último, los candidatos en la categoría de Social Tech son: Aliqindoi, empresa donde transforman el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos para elevar las tasas de reutilización; S.LAB, que produce envases biodegradables a partir de residuos agrícolas y micelio y se descomponen por completo en 30 días; y Málaga Satellite Center (UMA/AST Space Mobile), primer laboratorio europeo que integra redes espaciales y terrestres para eliminar las zonas sin cobertura y garantizar conectividad universal.