Málaga capital sufrió el octubre más caluroso de toda la serie histórica

El octubre más caluroso en la capital desde 1942. No podemos compararlo con guarismos más antiguos, porque hasta ese año no se estableció un registro con el que determinar las medias mensuales en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Con esta premisa, no hay un mes de octubre más cálido desde que existen datos. La media se situó en 22,7 grados, que supera en 2,8 grados los parámetros normales para este periodo.

El director del Centro Meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Málaga, Jesús Riesco, expresa que en efecto hemos sufrido «un mes extremadamente cálido». Y no sólo en el ámbito de la capital, como amplía el propio portavoz de este organismo. La media provincial se situó en 20,1 grados. ¿Qué supone ese dato? Pues son 2,6 grados más de lo normal, en base al periodo que se toma como referencia.

¿Fue en este caso récord histórico? Aquí no podemos repetir el titular. El histórico depara otros dos meses de octubre con mayor temperatura media en la provincia, si bien es cierto que en ambos casos no hay que remontarse ni diez años atrás. Tanto en 2017 como en 2022 hubo temperaturas más altas de las registradas, como promedio provincial, en esos 31 días que servían de antesala al día festivo de Todos los Santos.

Respecto a las precipitaciones, las distintas administraciones no dejan de mostrar su preocupación ante la falta de lluvias que se acumula desde que a principios de la pasada primavera volvieron a mejorar los niveles de todos los embalses de la provincia. De hecho, como también alertan las distintas agrupaciones agrarias y sindicatos de este sector, las precipitaciones han sido mínimas durante este pasado mes.

Un octubre «muy seco»

La Aemet especifica en sus informes para octubre de 2025 que la provincia acumuló de media apenas 27 litros por metro cuadrado. Dicha cantidad supone alrededor de un tercio menos de lo que suele llover para este mes del año, dentro del periodo histórico de referencia. «Podemos decir que ha sido un mes muy seco en la provincia», según manifiesta el propio Jesús Riesco.

La Aemet ya avanzó en septiembre que íbamos a enfrentarnos a un otoño probablemente cálido y seco. De momento, los números del mes pasado confirman esa tendencia. Y basta con observar lo narrado por este organismo en un miércoles que estaba marcado por las alertas naranjas activadas en Málaga. Mientras se miraba al cielo en suelo andaluz, la estación meteorológica del Aeropuerto de Tenerife Norte batía el récord de temperatura para un mes de noviembre: 33 grados centígrados.

En este caso, el nuevo registro «supera ampliamente» el anterior récord, los 31 grados que se remontan al 9 de noviembre de 1998 para ese punto de la isla tinerfeña. Este pasado martes hubo hasta 35 grados en La Laguna, concretamente en la estación de Llano de los Loros, donde se marcó el máximo de todo el país. En Tasarte-La Aldea se registraron 34,9 grados; en Lomo Pedro Alfonso-San Bartolomé de Tirajana, 34,2; en Agulo, 33,8; en Tacoronte y Teror, 33 grados; al igual que en Tenerife Norte; y en Arico, La Victoria y Telde-Centro Forestal Doramas, los 32,9 grados.

Más cálido de lo normal

La Aemet considera que este otoño será más cálido de lo normal en Andalucía, al cierre del trimestre, con una probabilidad fijada en el rango del 60% al 70%. En esos márgenes se moverán también Extremadura, Castilla-La Mancha o Comunidad de Madrid. En los tercios norte y este de la península, junto con Baleares, la probabilidad es de que resulte más cálido es de más del 70%, mientras que en el reseñado archipiélago canario, la probabilidad es del 50% al 60%.

En cuanto a las precipitaciones, los modelos que la Aemet mantiene para este otoño no mostraban unas tendencias tan definidas como en el caso de los termómetros. En el oeste y el centro de la Península, al igual que en las islas Canarias, «lo más probable es que resulte un trimestre seco». La probabilidad de que sea húmedo queda restringida a apenas un 20%. Y lo cierto es que después del primer mes del año hidrológico, la provincia de Málaga ha cumplido a la perfección dicho pronóstico.