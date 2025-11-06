Así es ‘Málaga TechPark Conecta’, la app con la que el PTA quiere revolucionar el desplazamiento de sus 27.000 trabajadores

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha lanzado ‘Málaga TechPark Conecta’, una aplicación móvil desarrollada por la empresa TDconsulting, perteneciente al Grupo TOPdigital, que quiere "transfomar" la firma en la que se desplazan cada día los más de 27.000 trabajadores de la tecnópólis. Esta 'app' promueve el uso compartido del vehículo y fomenta la colaboración entre empleados de distintas empresas, contribuyendo a reducir el tráfico, las emisiones y los costes asociados al transporte individual, al tiempo que impulsa una movilidad "más sostenible y eficiente".

Los usuarios pueden ofrecer o solicitar trayectos través de la 'app'. El sistema utiliza algoritmos de coincidencia que identifican rutas compatibles en función de la ubicación, los horarios y la frecuencia de los desplazamientos.

La herramienta, impulsada desde el grupo de Sostenibilidad del club de directivos Málaga TechPark Execs (al que pertenece TDconsulting), está ya disponible para dispositivos Android e iOS, permite registrarse fácilmente con el correo corporativo y crear un perfil de conductor o pasajero, según ha explicado este jueves el propio PTA, situado en el barrio malagueño de Campanillas y que cuenta con más de 700 empresas.

"Málaga TechPark afronta el desafío de gestionar la movilidad interna de un ecosistema empresarial en continuo crecimiento. En este contexto, Málaga TechPark Conecta se presenta como una solución digital creada específicamente para dar respuesta a estas necesidades, integrando innovación tecnológica, sostenibilidad y sentido de comunidad", comenta la tecnópolis.

Geolocalizar a compañeros

El PTA explica que el funcionamiento de la herramienta es "sencillo" pero al mismo tiempo incorpora tecnología avanzada para facilitar una experiencia "práctica y segura". "Los usuarios pueden gestionar trayectos puntuales o recurrentes, geolocalizar compañeros de ruta, comunicarse mediante mensajería interna y consultar estadísticas de ahorro de emisiones de CO2 y kilómetros recorridos de manera sostenible", detalla.

El carril bus-VAO en las inmediaciones del PTA de Málaga. / Alex Zea

Además, el sistema incluye un modelo de reputación y valoración que refuerza la confianza entre los participantes, así como la posibilidad de integrar los desplazamientos con calendarios laborales para planificar viajes de forma automatizada. En fases futuras, la plataforma incorporará nuevas funcionalidades, como la conexión con puntos de recarga de vehículos eléctricos, la integración con transporte público y un sistema de incentivos para los usuarios más activos.

Presentación a empresas

La aplicación ha sido presentada recientemente a las empresas del PTA en una sesión informativa celebrada en el edificio The Green Lemon, donde los desarrolladores de TDconsulting ofrecieron demostraciones en directo y explicaron su potencial para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en los desplazamientos diarios.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Movilidad Sostenible de Málaga TechPark, que promueve el transporte compartido, la movilidad eléctrica y la gestión inteligente del tráfico, como parte de su compromiso con un modelo de parque más verde, conectado y eficiente.