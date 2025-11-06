El Materno de Málaga, uno de los tres hospitales de referencia en España en el traslado de pacientes pediátricos críticos

El pasado mes de julio el Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario, fue designado como uno de los tres centros de referencia (CSUR) de España para el traslado de pacientes pediátricos que precisen soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Este equipo actúa como un corazón o pulmón artificial, lo que permite ganar más tiempo en el tratamiento de aquellos pacientes que sufren un fallo multiorgánico reversible y se encuentran en un estado crítico.

Tras este reconocimiento, este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado el Protocolo ECMO Pediátrico de Andalucía, que ha sido desarrollado para saber cómo actuar y coordinar estos traslados interhospitalarios en población pediátrica y neonatal.

El Hospital Materno se convierte así en el único hospital de la comunidad autónoma que puede trasladar pacientes en este estado en Andalucía, Murcia, Alicante, Badajoz, Ceuta y Melilla. El resto del territorio se reparte entre los hospitales 12 de Octubre de Madrid y el Vall d’Hebrón de Barcelona.

Sanidad a la vanguardia

Según el consejero, este reconocimiento y el nuevo protocolo sitúan a la sanidad pública andaluza a “la vanguardia” de la sanidad en España y convierten a este hospital “en referencia para el transporte y el tratamiento, también para la esperanza de pacientes críticos pediátricos con fallo multiorgánico reversible, cuando han fracasado el resto de los tratamientos intensivos”.

Asimismo, Sanz ha querido poner en valor que esta designación como centro CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) es otorgado por el Ministerio de Sanidad por su “excelencia médica, su compromiso organizativo y la solidaridad demostrada por sus profesionales”.

Aumenta la supervivencia

El consejero, que ha podido conocer en primera persona el funcionamiento de la ECMO, ha explicado el gran beneficio que supone disponer en la región de esta terapia, que permite lograr un 82% de supervivencia en aquellos niños que directamente perderían su vida por un fallo multiorgánico.

Solo 14 centros de toda España disponen actualmente de terapia ECMO pediátrica, de los cuales tres se encuentran en Andalucía: el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Universitario Regional de Málaga. Un hecho del que sentirse “muy orgulloso”, según el consejero, que ha recordado que este equipo permite “salvar la vida en situación prácticamente irreversibles”.

Antonio Sanz conoce el funcionamiento del soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) / L.O.

El Protocolo

En cuanto a la activación del protocolo y el transporte, ha señalado que se realiza en estrecha coordinación con el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía (CES-061), que aporta sus recursos materiales y humanos para garantizar la ejecución óptima del traslado de los pacientes.

Según ha detallado el centro, el hospital emisor contacta con el CES-061 y este traslada la solicitud de activación del protocolo al equipo ECMO del Regional, cuyo equipo móvil se desplazará hasta el hospital emisor para canulación in situ y, posteriormente, el traslado del paciente al hospital receptor designado.

21 transportes

El consejero ha explicado que, “aunque este protocolo es nuevo y la designación del CSUR apenas tiene unos meses, el Regional ya ha realizado, desde 2017, 21 transportes en ECMO desde otros centros”, de los que 19 han sido de tipo primario (el equipo se desplaza al hospital de origen, inicia la ECMO y traslada al menor). Algunos de ellos, en comunidades tan alejadas como Castilla y León o Extremadura.

“Todos estos traslados se han logrado gracias a la estrecha colaboración del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional de Málaga, cirujanos cardiovasculares y perfusionistas, junto al 061 y, evidentemente, con la aprobación y colaboración institucional para poder realizarse este procedimiento en otro hospital pese a no estar en la cartera de servicios”, ha abundado Sanz.

El acto ha contado con la presencia, además, de Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga; José Antonio Ortega, director gerente del Hospital Regional de Málaga; José María Camacho, jefe de Servicio de Pediatría UGC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas del Hospital Regional de Málaga; Francisco Pozo, director gerente del 061; Abel García, director médico del Hospital Regional de Málaga; y Jose María Villadiego, director médico del 061, entre otras autoridades.