Accesibilidad en el Cercanías de Málaga: "La desidia de Renfe deja meses sin funcionar escaleras y ascensores"

La existencia en estos momentos de escaleras mecánicas y ascensores averiados en varias estaciones del Cercanías de Málaga no está pasando, precisamente, desapercibida para los colectivos de personas con discapacidad. Y, sin ir más lejos, no es la primera vez que los problemas de accesibilidad en este servicio ferroviario son denunciados por la Agrupación de Desarrollo 'Málaga Accesible', que aglutina a 87 asociaciones malagueñas. De hecho, su coordinador, Alfredo de Pablos, se indigna ante casos como los que tienen sin funcionar desde hace bastantes meses las cuatro escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto de Málaga o las del Guadalhorce. Incluso, hay otros casos como los de la escalera que sube a calle Alemania en la estación del Centro de Málaga -inoperativa desde septiembre- o los del ascensor del andén de La Colina en dirección a Fuengirola, que tampoco funciona: "Tendrían que estar funcionando, es por la desidia de Renfe, por la falta de mantenimiento y la tardanza en las reparaciones, que los deja meses y meses averiados, cuando en cambio en el Metro de Málaga un ascensor se avería y a la media hora, o como mucho a las dos horas, ya está reparado".

El Aeropuerto y el Centro

Sin ir más lejos, la tardanza en este tipo de reparaciones se ve ilustrada por el hecho de que tanto en la estación de Guadalhorce como en la del Aeropuerto las escaleras mecánicas lleven varios meses averiadas. En el recinto aeroportuario, Renfe lo atribuye a que tiene que ser arreglada con piezas especiales y con una obra de cierta importancia, de modo que la entrada en servicio está prevista a partir de diciembre. Es decir, cuando se recuperen ya habrían transcurrido diez meses desde que se averió la primera, en febrero, y cinco desde que dejó de funcionar, en julio, la cuarta y última que estuvo operativa.

Y, en el caso de la estación del Centro, no es la primera vez que se rompe la escalera mecánica que sale a Calle Alemania. Ahora lleva, prácticamente, dos meses averiada. Así lo admitieron fuentes oficiales de Renfe al confirmar que "la escalera de subida de calle Alemania está fuera de servicio desde el mes de septiembre". A su vez, las mismas fuentes garantizaron que "Renfe está trabajando con el mantenedor con el fin de ponerla en servicio próximamente". Incluso, defendieron que "la estación es accesible igualmente porque el ascensor y las otras escaleras están operativas".

En este caso, el único ascensor que permite salir a las personas con problemas de movilidad va a otra zona menos céntrica, a calle Cuarteles, y a su lado no hay escaleras mecánicas sino convencionales con unos 50 escalones. Y a la otra escalera mecánica, la que sale a la Avenida Andalucía, no se accede directamente sino que se llega a ella tras subir una docena de escalones convencionales.

Al menos, la existencia de un ascensor mantiene la accesibilidad pero sus límites de capacidad saltan a la vista durante las aglomeraciones. Y, además, si las escaleras mecánicas permanecen averiadas mucho tiempo cobra sentido otra advertencia que refiere el coordinador de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos: "Si tardan tanto en repararlas, se carga demasiado a los ascensores y terminan averiándose igualmente".

Bajarse y subirse en el tren

De Pablos también denunció que los problemas de accesibilidad no solo están a la orden del día para entrar o salir en las estaciones del Cercanías. Y, de hecho, puso el foco sobre las dificultades que las personas con discapacidad tienen para "bajarse o subirse" en los trenes que circulan por ellas. Según explicó el coordinador de Málaga Accesible, la inmensa mayoría de las estaciones malagueñas de este servicio ferroviario incumplen la normativa en relación al espacio existente entre el andén y el vagón. "Solo son accesibles en dos o tres de las estaciones, en la de María Zambrano por ejemplo, pero en la mayoría no: si el hueco es grande, la silla se clava y no puedes salir o entrar en el tren, y cuando se forma un escalón muy grande, tampoco se puede", expuso De Pablos.

Es más, esta reivindicación le llevó a recordar la imposibilidad de que las personas con silla de ruedas puedan llegar al centro comercial Plaza Mayor en transporte público "porque el autobús para en lo alto del puente y del tren no podemos bajarnos". "En la estación de Plaza Mayor la parada está en curva y siempre hay un hueco muy grande, una vez intenté ir en tren y no pude bajarme, estuve 'secuestrado' y tuve que hacer el recorrido completo hasta Fuengirola y luego hacerlo entero de vuelta hasta Málaga", relató sin perder el sentido del humor y remontándose a una experiencia personal.

Y, en este punto, De Pablos exigió que al servicio de Cercanías se le quiten los distintivos que lo califican de accesible "porque es mentira". "Y cuando cumplan la ley, que vuelvan a ponerle el cartel de accesible. ¿Si no puedes bajarte ni subirte, dónde está la accesibilidad?", se preguntó.

A su vez, el coordinador de Málaga Accesible lamentó que los trenes del Cercanías solo dispongan de un vagón adaptado, "que además siempre va lleno de bicicletas, patinetes, carritos de niños o de gente que se queda allí con sus maletas" porque así van más cómodos. "Siempre está lleno ese vagón adaptado y no, precisamente, de personas con problemas de movilidad", aseveró Alfredo de Pablos.