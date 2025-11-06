Sanz insiste en que todas las afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama tendrán sus pruebas antes del 30 de noviembre

La cifra de mujeres andaluzas afectadas por los fallos del programa de cribado de cáncer de mama asciende a 2.317, según los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. No obstante, más de un mes después del estallido de la crisis sigue sin conocerse el dato exacto de mujeres malagueñas que se han visto perjudicadas por estos errores en la comunicación de los resultados de las mamografías que fueron calificadas como no concluyentes.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha evitado dar cifras del impacto que ha tenido estos fallos en la provincia de Málaga. En declaraciones a los medios con motivo de su visita al Hospital Materno Infantil por la activación del protocolo para el traslado de pacientes pediátricos que requieren ECMO, ha recordado que el 90% de los casos habían ocurrido en un hospital concreto -en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla-. Según el consejero, las mujeres afectadas en otros hospitales son “muy inferiores” y en el mayor de los casos no alcanza ni el 4% de la cifra total, pero sin concretar en qué centro o provincia.

En lo que sí ha hecho hincapié es en que se ha comprometido a estudiar cada caso y en que antes de que llegue el 30 de noviembre van a cumplir con el compromiso de haber realizado todas las pruebas complementarias pendientes de aquellas mujeres cuyas primeras mamografías dieron resultados no concluyentes.

Pruebas pendientes

“Antes del 30 de noviembre habremos cumplido nuestro objetivo”, ha recalcado el consejero, que también ha recordado que la primera medida que tomaron en cuanto supieron de esta situación fue la de activar una orden para que, a partir de ahora, se notificará siempre a las pacientes cuyas mamografías han arrojado resultados dudosos y deban someterse a nuevas pruebas.

“Es un tema que se ha afrontado, que se está afrontando y que tiene como fecha el 30 de noviembre para cumplir con todas las pruebas”, ha subrayado Sanz, que ha puntualizado que todas estas nuevas mamografías o ecografías se están llevando a cabo de manera paralela al funcionamiento habitual del programa de cribado de cáncer de mama, que realiza 1.900 mamografías diarias.

Plan de 100 millones

“Es una prueba muy importante que salva vidas. Por tanto, soy el primer preocupado, junto a todo el equipo sanitario de la Consejería, del SAS y de los profesionales sanitarios en que este sistema lo mejoremos y lo perfeccionemos”, ha subrayado Sanz, que ha resaltado que, por ese motivo, como ya anunciaron, han puesto en marcha un plan integral de cribados que conllevará una inversión extraordinaria de 100 millones de euros y la contratación de 705 nuevos profesionales.

Respeto a los nuevos trabajadores, ha aclarado que las plazas se sumarán a la nueva Oferta de Empleo Publico (OEP) que aprobarán antes de que acabe el año y que serán para los diferentes servicios de los hospitales de toda Andalucía para los programas de cribados de cáncer de mama, de colon y de cuello de útero. Además, ha puntualizado que estas plazas no serán temporales. “No estamos actuando de choque, estamos actuando de manera estructural”, ha incidido.

Últimos ceses

En cuanto al cese de Manuel Molina, delegado territorial en Sevilla y ex gerente del Virgen del Rocío, lo ha circunscrito a que “toda nueva etapa tiene nuevos equipos". El consejero ha argumentado que es “algo lógico y habitual”, así como la reestructuración de la propia Consejería. "Esto entra dentro de la normalidad", ha enfatizado Sanz, que ha asegurado que "no vengo a buscar más que soluciones".

Ante la insistencia de los periodistas de si iba a haber más destituciones -la última de Molina se suma a la de la consejera, Rocío Hernández, y a la de otros dos altos cargos-, el consejero ha insistido en que va a “seguir trabajando en potenciar equipos”.

Durante la atención a los medios, el consejero ha vuelto a acusar al Ministerio de Sanidad de "no hacer los deberes" para que las comunidades autónomas puedan enviar los datos sobre los cribados del cáncer de mama, colon y cérvix, ya que no está terminado el protocolo necesario para que los gobiernos regionales manden datos "homogéneos".

Ministerio de Sanidad

Sanz ha lamentado que el departamento de Mónica García "nos eche la culpa" con el ánimo, ha sostenido, de "confrontar y amenazarnos". "Es una pelea sin sentido", ha apostillado, en alusión al requerimiento que ha enviado el Gobierno para reclamar a las comunidades gobernadas por el PP que envíen los datos en el plazo de un mes.

"Andalucía nunca ha negado la información" sobre los cribados, ha sentenciado. En cuanto a la convocatoria de un nuevo consejo interterritorial la próxima semana, Antonio Sanz ha asegurado que "Andalucía siempre ha acudido", aunque ha aclarado que tendrá que participar de manera telemática porque el mismo día tiene sesión en el Parlamento andaluz.

Además de la visita programada al Hospital Materno con motivo de la activación del protocolo para el traslado de pacientes pediátricos que requieren ECMO, el consejero de Sanidad se ha reunido con varios delegados sindicales de CSIF que se habían asentado con carteles frente a la sala donde estaba reunido. También ha atendido a varios técnicos superiores sanitarios que, al enterarse de su visita, han subido a comunicarle la situación en la que se encuentran tras cuatro días de huelga.